花蓮縣無人機應用發展協會飛行體驗會12/22登場

國內近年無人機技術成熟、成本降低，已廣泛應用於農藥噴灑、電力巡檢、森林巡檢、國土監察、石油管線巡檢、環境治理、橋梁公路巡檢等眾多行業。無人機新法於今年3月31日正式上路，民眾若欲操作無人機飛行，除考慮限、禁航區等問題外，亦須考取無人機操作證，協會理事長張詠婷表示:「許多民眾想參加考試卻不知道從何下手，協會在行政院農委會水保局的贊助下開辦無人機訓練課程，讓在地民眾可以在家鄉花蓮培訓並考取專業民航局無人機操作證。」

12/22協會請來成功大學培育的無人機公司擎壤科技共襄盛舉，擎壤科技為台灣國產植保無人機廠商，此次活動特針對近年新興的「植保無人機」，進行無人機農藥噴灑示範與相關法規說明。擎壤科技負責人陳恆燈執行總監接受採訪時表示:「擎壤科技看準花蓮市場，成立花蓮在地維修據點，飛機有問題即可快速處理，農務作業不間斷。」

活動吸引許多業者及青農共襄盛舉。圖/花蓮縣無人機應用發展協會提供

本次活動協辦單位花蓮好生活農業勞動合作社由王彥棠理事長代表出席，王理事長亦表示:「科技農業是新趨勢，大家以前都覺得務農辛苦，現在使用無人機噴灑農藥，僅需在田邊操作遙控器，不到一小時可完成一公頃的噴灑作業，快速、輕鬆也不像以往人力噴藥會造成健康上的危害，大大提升年輕人回鄉工作的意願。」

最後，協會理事長張詠婷說到:「植保無人機廠商大多在西部，但花蓮是臺灣農業大縣，協會要讓廠商看到我們花蓮的市場，廠商自然願意投入資源，建置在地維修據點與能量，服務在地鄉親。」；另外，張理事長也補充到，除了開辦飛手訓練課程，協會因應法規亦在籌備提供無人機「靠行」服務，歡迎民眾多多利用。