【國王車訊KINGAUTOS】12/23會員功能正式啟動

註冊參加測驗就抽iPhone 12!

專業汽車媒體「國王車訊KingAutos」為讓使用者體驗更便利的功能，12月23日起正式啟用會員功能，並推出限時測驗活動，只要於2020/12/23~2021/1/12期間完成以下步驟，即有機會抽中iPhone 12、Switch以及頂級電鬍刀、車用除菌淨化機等多項獎品！

►活動步驟說明：

步驟一：成功註冊「國王車訊KingAutos」https://www.kingautos.net/網站會員

步驟二：參加【2020年底購車怎樣買! 各級距選手一次挑】測驗活動https://pse.is/PRLASS

步驟三：公開分享測驗結果至個人粉絲專頁

完成以上3步驟，即可獲得抽獎資格

※每個會員帳號限抽乙次，得獎者需出示分享截圖

截圖及發文日期需於活動期間:2020/12/23~2021/1/12內方可成立!

國王車訊整理了2020年超過60筆汽車資料，透過【2020年底購車怎樣買! 各級距選手一次挑】測驗活動，讓使用者能夠檢視合適自身條件並找出合適的建議車款。「國王車訊KingAutos」官方表示，專業編輯團隊每日更新、完整收錄汽車周邊新聞、網羅國內外車界大小事，是讓愛車人士能隨時獲取第一手車壇情報的專業汽車資訊網站。