國際傑人會中華民國總會第29` 30`屆總會長交接典禮 在新竹晶宴會館御豐館二樓星辰劇場聯合舉行

於日前12月20日下午舉行國際傑人會中華民國總會第29` 30`屆總會長交接典禮，與國際傑人會新竹縣會第29` 30`屆會長交接典禮，暨各理監事宣誓就職典禮。

109年國際傑人會中華民國總會第29屆陳鋒仁總會長，轉交范明忠監事長接任110年第30屆中華民國總會長，林秀烜膺任秘書長，財務長由張興鑑所擔任，而北區副總會長由胡淑文博士膺任，桃竹苗區則由蔡宗旻擔任副總會長，中一區副總會長由曾龍吉膺任，中二區副總會長則由廖同欽擔任，南區副總會長則由蔡明展獲選擔任。

新竹縣會109年第29屆吳金鏵會長勞苦功高，眾望所歸連任110年第30屆會長，當天典禮有來自世界各地與國內的各分會，會長與會友們的熱烈參與祝賀，真的是冠蓋雲集莊嚴肅目，到晚宴時節目豐富又精彩，不失熱鬧的歡樂氣氛，散佈會場每個角落。

國際傑人會的台中市傑人會，台中市忠孝國際傑人會，台中市時代青年國際傑人會，於109年12月20日當天上午在台中市全國大飯店國際廳舉辦 2020 / 2021 三會聯合會長交接暨各理監事宣誓就職典禮。

台中市傑人會109年第52屆會長杜婉君轉交給傅念慈接任110年第53屆會長，台中市忠孝國際傑人會第30屆會長林和謙轉交給蘇淑榕接任第31屆會長，而台中市時代青年國際傑人會第21屆會長張淑貞則由丁香雲接任第22屆會長。

國際傑人會由創會長金扶東先生結合54位創會會員，於1968年12月28日在中華民國台灣台中市創立第一個傑人會，台中市傑人會從一個地區社團到成立國家總會社團，發展之後，目前在全球各地相繼成立了美國總會，日本總會，港澳總會，烏克蘭總會，俄羅斯總會，澳洲總會，台灣地區29個分會以外，另有東南亞等10多個國家或是地方分會，可說是國際性的五大公益團體其中之一，是唯一由國人所創立的公益團體。

以公益事務為主軸再輔弼以中華數千年的文化四維八德為經緯，立足於台灣再拓展至全世界來發光發熱，推動這非常有意義的不朽志業，實在是非常難能可貴的團體，建議國人可花些時間來了解或是參與這不錯的公益團體。