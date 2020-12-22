國際傑人會中華民國總會第29` 30`屆總會長交接典禮 在新竹晶宴會館御豐館二樓星辰劇場聯合舉行

總會長移交印信~左邊是109年中華民國總會陳鋒仁總會長，中間是輔導總會長王勝煌，右邊是接任110年新總會長范明忠。圖/台北市國際傑人會提供

於日前12月20日下午舉行國際傑人會中華民國總會第29` 30`屆總會長交接典禮，與國際傑人會新竹縣會第29` 30`屆會長交接典禮，暨各理監事宣誓就職典禮。

109年國際傑人會中華民國總會第29屆陳鋒仁總會長，轉交范明忠監事長接任110年第30屆中華民國總會長，林秀烜膺任秘書長，財務長由張興鑑所擔任，而北區副總會長由胡淑文博士膺任，桃竹苗區則由蔡宗旻擔任副總會長，中一區副總會長由曾龍吉膺任，中二區副總會長則由廖同欽擔任，南區副總會長則由蔡明展獲選擔任。

2021 中華民國總會范明忠總會長（中間）林秀烜秘書長（左邊第八位）張興鑑財務長（右邊第八位）與理監事團隊。圖/台北市國際傑人會提供

新竹縣會109年第29屆吳金鏵會長勞苦功高，眾望所歸連任110年第30屆會長，當天典禮有來自世界各地與國內的各分會，會長與會友們的熱烈參與祝賀，真的是冠蓋雲集莊嚴肅目，到晚宴時節目豐富又精彩，不失熱鬧的歡樂氣氛，散佈會場每個角落。

國際傑人會的台中市傑人會，台中市忠孝國際傑人會，台中市時代青年國際傑人會，於109年12月20日當天上午在台中市全國大飯店國際廳舉辦 2020 / 2021 三會聯合會長交接暨各理監事宣誓就職典禮。

國際傑人會2005世界總會長林栢根，2021年世界總會長張琇雅與中華民國總會長陳鋒仁伉儷帶領各會友載歌載舞，由台北市會最美麗的前會長林素鶯高歌一曲帶動歡樂的氣氛。圖/台北市國際傑人會提供

台中市傑人會109年第52屆會長杜婉君轉交給傅念慈接任110年第53屆會長，台中市忠孝國際傑人會第30屆會長林和謙轉交給蘇淑榕接任第31屆會長，而台中市時代青年國際傑人會第21屆會長張淑貞則由丁香雲接任第22屆會長。

國際傑人會由創會長金扶東先生結合54位創會會員，於1968年12月28日在中華民國台灣台中市創立第一個傑人會，台中市傑人會從一個地區社團到成立國家總會社團，發展之後，目前在全球各地相繼成立了美國總會，日本總會，港澳總會，烏克蘭總會，俄羅斯總會，澳洲總會，台灣地區29個分會以外，另有東南亞等10多個國家或是地方分會，可說是國際性的五大公益團體其中之一，是唯一由國人所創立的公益團體。

台中市傑人會109年會長杜婉君（左）與110年傅念慈會長交接，由總會監事長范明忠主持監誓。圖/台北市國際傑人會提供

以公益事務為主軸再輔弼以中華數千年的文化四維八德為經緯，立足於台灣再拓展至全世界來發光發熱，推動這非常有意義的不朽志業，實在是非常難能可貴的團體，建議國人可花些時間來了解或是參與這不錯的公益團體。

文 謝振寶