全國社會組合唱比賽獎百萬　優美聲樂繚繞彰化生活美學館

今（109）年度「全國社會組合唱比賽」總獎金高達新臺幣100萬元，由文化部指導、國立彰化生活美學館主辦，及縣市政府文化局（處）等單位協辦，於上周12月19、20日在美學館實驗劇場舉行，全國各縣市優秀的合唱團體匯聚在此粉墨登場、各顯其能，展現悠揚、嘹亮的歌喉。

「全國社會組合唱比賽」自101年起，規劃於每年12月份舉辦，至今已經邁入第九屆了。本次共計30個合唱團隊競逐，比賽分為男聲組、混聲組、女聲組及樂齡組四個組別。

由於今年在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的肆虐之下，配合政府防疫政策，每位觀賽的民眾，除了需配戴口罩、入場前量測體溫、以酒精手部消毒外，場內保持1.5公尺的防疫距離。由於入場觀賽人數有限，主辦單位亦同時進行線上直播，提供民眾更舒適、便利的觀賽選擇。

「新竹縣泰雅學教育協會─泰雅之聲合唱團」奪得混聲組及樂齡組金質獎，為本次比賽的雙料得主，男聲組金質獎由「成功高中校友合唱團」獲得，該團已是連續三年奪得男聲組金質獎，「中山女高校友合唱團」今年更是第四度蟬聯女聲組金質獎。

文化部透過合唱比賽的辦理，為倡導社會合唱音樂教育，提升歌唱風氣及全民音樂素養，提供國內社會人士所組成並立案的合唱團體報名參賽，各隊依規定分別演唱指定曲和自選曲，聘請專業評審進行評分，總獎金高達新臺幣100萬元，除了優勝團體給予獎勵外並頒發指揮、伴奏個人獎狀，比賽成績公告於國立彰化生活美學館網站

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