2020全國啦啦隊錦標賽 育達科大技藝高超榮獲2金2銅

由教育部體育署指導、中華民國台灣競技啦啦隊協會主辦的「2020全國菁英盃啦啦隊錦標賽」，日前於新北市泰山體育館盛大登場，育達科技大學競技啦啦隊組隊參賽，一舉奪下「多底雙組公開混合組」、「個人全能大專男子組」金牌與「多底技巧大專混合組」、「競啦團體公開混合組」銅牌佳績，展現育達學生展現高超技藝與青春活力。

「 2020全國菁英盃啦啦隊錦標賽」主要宗旨為推廣全國啦啦隊運動風氣，展現各參賽隊伍選手自信及團隊凝聚力，於台北市立大學體育館熱鬧情展開。今年非常特別是中華啦協會20週年，共有193個單位，近600個組別參賽，也因疫情關係，全國體育運動項目大多無法舉辦大型運動賽事，因此各參賽選手醞釀已久，全國各地啦啦隊好手共襄盛舉！

育達科大競技啦啦隊也報名參賽，學務長邱文頊表示，比賽前，因練習暖身場地在半戶外，台北的寒風強雨對隊員來說是一大挑戰，也是首次比賽進行到晚間，體力跟意志力都已到達極限，但育達科大的啦啦隊員們仍拼盡全力，在競賽場上展現出高難度技巧及體操動作，獲得評審肯定及觀眾如雷的掌聲，為學校爭取最高的榮譽，拿下2金2銅的佳績，用心與努力被看見、也被肯定，同學們都非常興奮。

啦啦隊長隊謝順忠同學說：「因為啦啦隊比賽，大家的感情變得更好，比賽時盡情發揮舞技，震懾全場亮眼奪目，一喊第一名的那個時候，其實就是直接就是落淚了，因為這段時間真的太辛苦，如果還有下一次，我願意再次接受挑戰。」休運系林昀歆同學表示：「雖為已次參賽多次，每次準備比賽的過程很充實，啦啦隊練習都留在學校到很晚，但從中學到了很多的表演經驗與舞蹈技巧，比賽結束後覺得辛苦是值得的，創造大學生難忘的回憶。」