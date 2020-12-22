台灣愛咖啡推廣協會執行長 李國憲Q爸

有鑒於109年出新型冠狀病毒疫情發起，接續不斷向上攀升，導致本會體育及休閒活動均因避免“群聚”而停止辦理，然為讓星兒家族仍有適合的活動可以積極參與，遂開始著手與「台灣愛咖啡推廣協會」及「Q爸咖啡」進行合作，開辦“星動咖啡”研習課程、辦理場域實習、進行檢定、濾掛咖啡包教學製作及咖啡之旅等活動，期能創造新型的經營型態，打開另外一扇星家之門，建構獨立經營專屬模式。

由於自閉症患者謀職就業不容易，因此，今年初開始，自閉症適應體育休閒促進會與台灣愛咖啡推廣協會合作，進行輔導星兒家庭學習咖啡事務，增加其謀生的技能。同時採取親子教學方式，透過培訓讓自閉症家長能有手沖咖啡的技術，並輔導開設手沖咖啡店。

社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會〈以下簡稱“促進會”〉成立迄今，主要以“自閉症”者為服務對象，協助從事各類體育運動之參與、學習、比賽、教學、交流、參訪及表演等活動，提升自閉症者適應體育能力為宗旨，透過適應體育改善自閉症者自我學習能力為目標。有鑒於109年出新型冠狀病毒疫情發起，接續不斷向上攀升，導致本會體育及休閒活動均因避免“群聚”而停止辦理，然為讓星兒家族仍有適合的活動可以積極參與，遂開始著手與「台灣愛咖啡推廣協會」及「Q爸咖啡」進行合作，開辦“星動咖啡”研習課程、辦理場域實習、進行檢定、濾掛咖啡包教學製作及咖啡之旅等活動，期能創造新型的經營型態，打開另外一扇星家之門，建構獨立經營專屬模式。

由於自閉症患者謀職就業不容易，因此，今年初開始，自閉症適應體育休閒促進會與「台灣愛咖啡推廣協會」合作，進行輔導星兒家庭學習咖啡事務，增加其謀生的技能。同時採取親子教學方式，透過培訓讓自閉症家長能有手沖咖啡的技術，並輔導開設手沖咖啡店。也特別感謝「Time時光三重店」提供場域進和公益時段分時合作，期望能將企業社會責任（Corporate Social Responsibility, 簡稱CSR）與永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）確實落實，並持續執行。

本計畫預計透過「非典就業–星動咖啡」，讓星兒家族夥伴們快樂工作，並連結各地據點、並且讓星兒家族夥伴們共同經營，預期效益如下：

一、預計連結十個以上的星兒家庭共同合作。

二、預計舉辦兩場推廣活動（含成果展），參與人數達1000 人以上。

三、預計參與訓練課程的星兒家族夥伴，達100 人次以上。

四、預計開發八項以上的星動咖啡產品，並製作相關文宣。

五、讓星兒家庭擁有生活重心，透過參與場域實作，增加家庭收入。

六、讓星兒們透過動手做，自我學習能力、快樂成長，朝向獨立生活。

七、讓星兒們透過工作服務，整合人生經驗，達到自我實現為終極目標。

活動主題：「星動咖啡店」開幕活動

活動時間：2020年12月29日（星期二）上午10：30 ~ 11：45

活動地點：三重龍濱路86號(Time時光三重店)

活動流程：

10:30-10:45 來賓、媒體報到

10:45-11:00 主持人開場及介紹來賓

11:00-11:15 來賓、星兒家庭合影

11:15-11:45 活動開始 媒體採訪