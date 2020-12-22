寶齊萊溫暖聖誕祝福　腕間縈繞方寸時光

2020進入尾聲，聖誕佳節氣氛濃厚，又將迎接精彩繽紛的跨年，空氣中彌漫著歡慶氣息。源自瑞士琉森（Made of Lucerne）的寶齊萊（Carl F. Bucherer）將悠久的歷史傳承與創新元素融為一體，幻化為別緻出彩的腕上精靈。在寒冷安靜的冬日夜晚，腕錶滴答的行走聲猶如心跳，記錄許下的每一個美好願望；寶齊萊溫暖隨行，共度夢幻聖誕。

傳承系列年曆雙盤計時碼錶 (Heritage BiCompax Annual)兩種風格裝點美妙聖誕。圖／台灣寶齊萊提供

傳承系列年曆雙盤計時碼錶（Heritage BiCompax Annual）以雙色呈獻寶齊萊打造的美妙聖誕。品牌以摩登方式演繹五十年代經典風華；檔案室珍藏的古董計時碼錶搖身一變為現代紳士。輪廓優美的41mm直徑錶殼配上計時按鈕，錶盤上左右兩個計時器佈局對稱，充滿活力動感、更備有年曆及大日曆顯示，內外兼備。腕錶裝配CFB1972自動上鏈機芯，備有42小時動力儲存。倘若出席潮流派對，型格十足的精鋼型號點亮造型；銀色錶盤配黑色計時器，配壓紋橡膠錶帶。華美優雅的精鋼玫瑰金型號是出席商務聚會首選，腕錶配有玫瑰香檳金色錶盤配18K玫瑰金錶圈、按鈕和錶冠，型格滿分。

馬利龍飛返計時碼錶（Manero Flyback）陪你度過白色聖誕。圖／台灣寶齊萊提供

全新馬利龍飛返計時碼錶（Manero Flyback）為平安夜的寧靜和溫馨增添一份純粹的靜謐。馬利龍飛返計時碼錶蔚藍型號採用深邃濃郁的藍色錶盤，似有一股神奇魔力，在讀時的瞬間平復內心的焦躁。腕錶直徑43毫米，精鋼錶殼搭配藍色錶盤和藍色編織錶帶，風格一氣呵成。腕錶搭載CFB1970自動上鏈機芯，提供42小時的動力儲存，飛返計時功能卓越，佳節假日穿梭多個時區也能遊刃有餘。