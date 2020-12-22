第四屆中華全球華人企業慈善選美表揚大會圓滿落幕

由中華全球百業文創交流協會主辦的「2020第四屆中華全球慈善皇后企業家選拔表揚大會」，已於11/28日的記者說明會由名影帝劉尚謙和寰宇天使慈善皇后安琪菈LALA共同主持，並已於12月20日(日)，在桃園市八德區來福星大飯店舉行全球慈善紳士企業家、全球華人企業慈善皇后、全球百業親善大使選拔表揚大會畫下精彩句點。

今年活動人氣再創新高，大會再次盛情邀約寰宇天使慈善反毒皇后安琪菈LALA和前民視主播慈善紳士企業家羅瑞誠共同主持，當天還邀請影帝劉尚謙頒獎，以及YouTube頻道網路超人氣的預言大師「林海陽老師」跨刀相助，另外由晴美唱片製作總監芊芳帶來慈善歌手賴樂妍（秀雁）、真善美歌手榛姍媚、亞洲歌手林子晨、協會特邀舞蹈精靈小筑等知名網紅藝人歌星鼎力支持獻唱表演，除此，和該協會締結為姐妹會的台灣新住民人權展望協會張晉祥總會長、中華全球藝術文創協會創會理事長顏正雄擔任評審團長、擔任該會副理事長的聖蓮御廚慈善皇后曹雅鑫與該會另一位會副理事長也是 333黨主席周克琦一同協力舉辦，希望藉由大會精彩的活動來舒解疫情所引起的情緒壓力，展現溫暖生命力。

活動創辦人謝春芬理事長表示，第四屆中華全球華人企業慈善皇后選拔，仍以真善美與關愛世界為主軸的目標，今年是庚子年又逢新冠肺炎疫情，全球災情慘重至今未歇，在這疫情期間舉辦並擴大活動是一件很不容易的事情，但仍秉持大無畏及大聯盟的精神再創慈善高峰，感謝各界共襄盛舉共同推廣真善美，創造世界和平與繁榮，落實大會「慈善為標桿、讓大愛傳播無遠弗屆」的宗旨。中華全球百業文創交流協會創會理事長謝春芬強調，這是每年例行的慈善公益、聖誕反毒、幸福嘉年華的盛會活動，雖然全球仍處在嚴峻的疫情期間，但大家同心協力又一次完成創舉，讓和平大愛再度發揚光大。

張晉祥總會長表示，此次活動主要是為社會公益、關懷弱勢團體與佳麗們帶著一顆善良的心，展現『美麗、大方、熱心』兼肩負起宣揚台灣之美的重責，加強新住民人權宣導，全力推廣藝術、文化、觀光、慈善等公益，讓台灣民眾了解異國文化特色，認識多元文化之美，有效提昇台灣新住民的尊嚴，減少文化、種族、語言、法律、與日常生活的差異性，展現台灣的尊重與包容，讓世界看見台灣，也讓新住民感受到台灣就是我們的家，為台灣社會做出最佳的貢獻，更有機會站上國際舞台綻放光芒。

全國執行長黎氏王燕也表示，來台灣已經20年、台灣就是我的家，姊妹們嫁來台灣大部分為生活而打拼，卻少有深度認識台灣，現在我有能力、自信站出來，舉辦這次「公益選美活動」主要目的是讓全世界看見新住民的美與自信作宣傳『美麗與智慧同行，內在與外在兼備』，讓台灣新住民有機會與台灣文化流與表演舞台，拉近與新住民距離，結合政府各級單位與民間團體力量，未來將再舉辦具有特色搭配國家藝文氣息的選美公益活動，讓新住民姊妹的「美與愛」得以延續發展扎根，彼此永有難忘的心連心，共患難、共歡笑的美好回憶，晴美唱片製作總監芊芳也表示，自己很佩服謝理事長的理念與長期對慈善公益的付出以及堅持的態度。

理事長謝春芬補充說2020年雖是疫情年，卻反而讓大家更團結在一起，因為只有用慈善才能沒有距離，在2020/12/20的特別日子，特以「愛你愛妳一樣愛您」的諧音來推動此活動，倡導中華全球百業文創交流協會的經營理念「堅持做對的事」，擴大全球華人商機、開啟國際市場，讓全球慈善企業選拔表揚大會成為共同創造經濟復甦的平台，建構世界新動脈、引領全球新商機。