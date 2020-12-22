華陀酒業攜手大葉大學 黑米酒頭「校際調酒比賽」學生展創意

台灣華陀酒業有限公司與大葉大學產學合作，開發黑米酒，今年新推出黑米酒頭，特別與大葉大學烘焙暨飲料調製學士學位學程合辦「2020華陀大葉盃校際調酒比賽」，學生發揮創意，用黑米酒頭調酒，讓用於進補的米酒變身創意飲品。餐旅管理學系張得峰老師也運用黑米酒頭入菜，示範「黑米酒麻油封鴨」、「花青素醉翁鮮蝦」兩道料理。

大葉大學校長梁卓中(右一)頒獎給調酒比賽前三名學生。圖／許俊揚攝

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，老師帶領學生參與產學合作，透過學校的研發能量輔導產業升級，華陀酒業的黑米酒系列產品，就是在地公司、在地大學、在地原料合作，開創農產品附加價值的最佳例證。學校不只是協助廠商開發新品，此次更與華陀酒業合辦調酒比賽，提供大學生發揮創意與展現成果的舞台，為黑米酒頭帶來新風貌。

大葉大學調酒比賽第一名的烘焙學程大二生陳指微表演調酒。圖／許俊揚攝

台灣華陀酒業有限公司總經理謝四卿指出，傳統白米製酒已七十年，華陀與大葉大學合作，選用營養價值比白米更高的黑米當原料，黑米除了含有白米的澱粉、脂質、蛋白質外，還具有豐富的維生素C、D、花青素，以及高含量的微量元素鉀、鈣、鎂、磷，開發含有花青素的黑米酒。今年推出新產品酒精濃度34％的黑米酒頭，特別與大葉大學共同舉辦「2020華陀大葉盃校際調酒比賽」，推廣新的飲酒方式。

大葉大學學生發揮創意，用黑米酒頭調酒。此為調酒比賽前三名作品。圖／許俊揚攝

烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授張立功認為，今年調酒比賽初試啼聲，就有十多組學生報名，學生在袁文祥老師的指導下，表現可圈可點。調酒比賽的評分項目包含技術難度、自信及流暢度、整體時間掌控、酒體色澤與杯具裝飾物搭配、風味及口感表現、酒譜設計創意度，最後由陳指微同學的「烏蘇拉」脫穎而出，獲頒第一名，樓羿瑾同學的「藍色幻境」榮獲第二名，林芯羽同學的「椰香烈日」獲第三名。

大葉大學餐旅系張得峰老師示範料理。圖／許俊揚攝

餐旅系老師張得峰介紹，「黑米酒麻油封鴨」的食材是全鴨一隻、老薑200g、黑米酒2罐、麻油1/2杯，烹調方式先將全鴨去除內臟、細毛，洗淨後入冷水川燙，去除浮沫血水，再將100g老薑切片，取砂鍋，用麻油小火爆香後，放入全鴨，高湯燜煮，100g老薑切碎加黑米酒，用果汁機打成薑酒，加入封鴨一起燜煮60分鐘，最後以鹽，糖調味，淋上黑米酒泡製的當歸藥酒即可。「花青素醉翁鮮蝦」的材料是大草蝦600g、黑米酒1罐、人參雞藥包1包，草蝦去除蝦鬚、蝦劍，挑除腸泥，人參藥包加水先蒸20分備用，水滾後加入草蝦煮熟，取出草蝦冰鎮冷卻，將人參湯汁加入蝦湯、黑米酒，再以鹽、糖調味，冷卻後再放入熟蝦，泡製即完成。

華陀酒業生產的黑米酒及黑米酒頭。圖／許俊揚攝

調酒比賽第一名的烘焙學程大二生陳指微說，「烏蘇拉」是小美人魚卡通裡面女巫的名字，這次調出來的酒色，很像女巫的紫色皮膚配上大紅唇，因此取名為「烏蘇拉」。她用黑米酒頭當基酒，加上櫻桃糖漿、蔓越莓綜合果汁等，呈現漂亮的紫色，並配上紅櫻桃裝飾。

以黑米酒頭入菜的「黑米酒麻油封鴨」料理。圖／許俊揚攝

第二名的烘焙學程大二生樓羿瑾用黑米酒頭、伏特加、藍柑橘香甜酒、果糖、新鮮檸檬汁，調出藍色色調的「藍色幻境」。第三名的餐旅系大一生林芯羽則是以黑米酒頭、蘭姆酒、椰子香甜酒和柳橙汁，做出濃厚香氣的「椰香烈日」。

以黑米酒頭入菜的「花青素醉翁鮮蝦」料理。圖／許俊揚攝

觀光餐旅學院院長李世傑強調，酒是古老的生物科技，一直受到文人雅士喜愛，也常運用於料理，華陀酒業與大葉大學產學合作，運用生科技術打造黑米酒頭，再搭配上烘焙學程、餐旅系學生的創意，讓傳統飲食變得既現代又時尚。

餐旅系助理教授謝惠珉說，黑米是糙米的一種，富含花青素，營養價值高，此次黑米酒頭入菜會選用鴨，是因為鴨肉屬於寒性食物，薑屬於熱性食物，兩種搭配在一起就是溫補，可避免過燥的問題。

(禁止酒駕‧喝酒不開車安全有保障)