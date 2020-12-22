靜脈曲張與靜脈壓迫衛教健康講座1月9日登場

關心國民健康，協助國人深入了解靜脈相關疾病，萬芳醫院心血管外科明年1月9日舉行一場靜脈曲張及髂靜脈壓迫衛教座談，透過輕鬆及專業的解說，介紹這兩個常見的疾病，讓民眾在了解疾病後不再因為擔心受怕而延誤治療的黃金時機。

主講人萬芳醫院心臟血管外科主任李紹榕指出，「靜脈曲張」俗稱「浮腳筋」，是靜脈受壓迫或瓣膜正常功能失靈，使內壓增加，管壁擴張成囊狀，血液回流發生障礙的病症，常見於許多需要長期站立工作者；像是學校老師、髮型設計師、廚師、服務業從業人員及店員。

此外，孕婦由於受到荷爾蒙影響，子宮壓迫骨盆靜脈回流，腹內壓增加也因此容易出現靜脈曲張。患者常伴隨著紅腫、搔癢、脹痛等許多不同的症狀，輕者影響外觀上的美感，重者則可能影響後續得到嚴重疾病的機會。

李紹榕指出，病人的症狀依據不同程度，通常患者在初期症狀較不明顯時多以忍耐而不願主動積極治療，往往在就醫時已發展成較為嚴重 。李紹榕建議，有出現靜脈曲張的現象，更要及早就醫。

李紹榕表示，「髂靜脈壓迫」症候群則是另一個隱藏、但是不少見的健康問題，患者常常併發靜脈曲張。症狀較輕微的病人，建議抬高患肢，避免長時間久坐或久站，或穿減壓彈性襪。病人若長時間雙腿不對稱腫脹，或出現不明原因鐵鏽色色素沉澱，應及早就醫檢查，才不會錯失治療時機。

講座1月9日上午10:30在北市文山區木柵路3段102巷12號木柵國中視聽教室準時開講。報名專線：02-2721-2511，報名網址：https://reurl.cc/e8RaWM