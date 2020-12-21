29個卓越創新案例榮獲2020國際創新獎

洲企業商會 (Enterprise Asia) 公佈了最受矚目的2020年國際創新獎的獲獎名單。該獎項於12月16日線上頒獎典禮頒發，旨在表彰優化全球生活水平的傑出創新和創新實踐。

在「產品創新」、「服務與解決方案」及「組織與企業文化」三個獎項類別中，29個卓越創新從全球120個提名作品中脫穎而出，其中，達佛羅股份有限公司，台灣浩鼎生技股份有限公司，大數據股份有限公司及英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司等台灣公司都憑著卓越創新，榮獲此獎項，為台灣爭光。這些創新作品都是經過知名評委的嚴格審核並使用了該獎項專有的8-D基準來評分選出。

「國際創新獎」是亞洲企業商會推廣創新革命的一部分，旨在通過創新更好的服務人們，推動企業創造長期價值。

今年的評審團有Innobrix的創始人Martin Daffner、Board of Innovation的首席執行官和創始人 Philippe De Ridder、韓國科學技術院的Wonjoon Kim教授、FINOLAB的首席行政官及三菱東京UFJ銀行的前全球創新主管Makoto Shibata、南洋理工大學的Nadia Magnenat Thalmann 教授和泰國朱拉隆功大學的Natcha Thawesaengkulthai博士。

亞洲企業商會總裁曾立基說，這次的疫情提醒我們，人類前進的唯一途徑在於創新，而不是處之泰然或原地不動。如果之前企業一直在考慮是否應該把更多資源投入研發和促進創新，那麼此疫情給了我們所有人一個明確的答案。

曾總裁補充，在組織內部，創新不再是一種奢侈或選擇。為了使企業生存與持續發展，創新必須成為企業DNA的一部分。這對於企業是否能夠迅速適應，並在動盪的市場下保持競爭力至關重要。

「國際創新獎」每年都會由亞洲最大的非政府組織亞洲企業商會舉辦。欲知更多詳情，請瀏覽：www.innovationaward.org。