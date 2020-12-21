Sun Flower三花誌9出刊　三大主題樂活、樂學、樂齡

以人文關懷為出發點的三花誌-VOL.9 出刊囉！本期引領讀者暢遊發思古之幽情的北投，必遊景點加上不藏私的推薦美食，讓人回味再三。專訪台北市私立景文高中、南投縣草屯鎮的坪頂國小，孩子們所展現的亮眼成績，凸顯只要妥善運用公益教育基金，每一個孩子都能是亮點。文中也帶您一睹今年甫開幕、專為年長者設計的三花樂齡館樣貌。並回顧今年第一場台灣男子職業高球賽三花TPGA精彩片段。三花日式料理為大家展演冬季最美饗宴-幸福海味。最後藉由樂在學習的恆青攝影聯誼會一系列作品，告訴大家，年紀不該是生活的羈絆。內容精彩豐富，值得收藏。

這一期的三花誌以三大主軸去延伸主題：樂活、樂學、樂齡。從富含人文風貌的石牌、北投一帶走訪全世界唯二的青磺泉，走一趟別具日式風味的溫泉博物館、地熱谷，再以木頭為主建材打造的北投圖書館悠遊書海一下午，踏上軍艦岩親山步道登高望遠，在巷弄間搜尋人氣美食，來一趟這裡就可以輕鬆體會到樂在生活的愜意自在。三花50周年創立的高職育才獎，由財團法人三花棉業公益教育基金會提撥一千萬獎學金，鼓勵全國20所高中高職院校發展全方位技職教育。其中台北市私立景文高中以技藝奪榮耀、設計粉樂町、專題秀創意、舞台展才藝與競賽展技能等子計畫，涵蓋校園彩繪、室內設計、廣告設計、選手培訓…專案及競賽，由老師帶領學生分組溝通、分工研究，讓孩子們對於學習更能樂在其中。民國106學年度加入三花菁英種子學堂的-南投縣草屯鎮坪頂國小，也在才藝、體能項目的推動與執行有非常好的成果。為向下紮根的美學教育，灑下美好的種子。



Sun Flower三花誌9 出刊，這期三大主軸樂活、樂學、樂齡共創新時代。圖／業者提供

決定發行三花誌時，創辦人-施純鎰 董事長已經快80歲了。每天看到他健朗、開心地出現在辦公室，他身上總是散發出滿滿的活力。他絕對是樂活、樂學、樂齡的最佳模範!從自身做起，提倡健康生活、快樂學習來迎接樂齡時代，也因為如此，才有「三花樂齡館」的誕生。從裝潢就是以高齡者角度進行設計。深刻體會到銀髮族的生活小細節，所以在商品選擇上也更用心。希望這群可愛的長者能愛惜自己，健康樂活的享受年歲增長。由一群平均80歲的樂齡長者所組成的「恆青攝影聯誼會」，也是活出精采人生的最佳典範。他們無視年歲的增長，揹著相機、踏遍全台，用鏡頭捕捉各種美麗、動人的畫面，作品亦多次榮獲攝影競賽獎項。我們無法避免年齡的增長與身體的老化，但可以選擇樂在其中!

三花棉業自1969年創立以來，從專業襪子工廠延伸到內衣褲、毛巾，更拓展至食衣住行各領域，以舒適生活提案者的角色，提供消費者品質優良的商品、多元的服務為己任。這本三花誌手札，是想要把地方的美、人文故事傳達給大家，深入淺出的撰寫方式讓每個人都能輕易閱讀。後疫情時代，「樂活」將重新定義，在防疫安全的規範下，生活依然要過得精采!

《Sun Flower三花誌》VOL. 9已經發行，有興趣的民眾可至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。《Sun Flower三花誌》電子書同步於三花棉業官網 https://www.sf.com.tw/about.aspx?parentid=13 提供線上閱讀及下載。





