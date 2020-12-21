桃園榮服處攜手桃市府及日月光舉辦徵才活動

職缺平均年薪上看16個月，力助退除役官兵順利投入職場

為協助待轉業退除役官兵順利投入職場，桃園市榮民服務處於12/21與市政府就業服務處攜手合作，於日月光中壢分公司舉辦單一廠商徵才活動，招募生產助理員150人職缺，設備助理工程師50人職缺、製程工程師10人，平均年薪上看16~18個月。桃園市政府高安邦副市長特別前往現場向求職退除役官兵、眷屬及市民朋友加油打氣，給予最溫暖支持。本次招募活動除舉辦說明會及現場面談外，最大亮點讓求職者直接前往廠區內參觀環境、福利設施及職場體驗，提供待業者多元就業管道。

桃園榮服務處徐偉光處長表示，本次招募活動是結合市府的力量與國內大型廠商辦理榮民(眷)為主的徵才活動，非常感謝市府高副市長率領市府服務團隊全力支持，包括勞動局陳先琪主任秘書、就業服處劉玉儀處長等人共同出席，活動前由日月光公司安排座談及參訪，並由榮服處簡報輔導會推動「就學、就業、就醫、就養及服務照顧」五大核心工作及政府因應募兵政策推動轉型，針對高中職或大(學)專畢業服役4-9年退除役官兵輔導銜接社會職場；另針對退除役官兵人力資源活化方案及未來與企業合作方向，例如「焦點廠商，精準媒合」、「簽署合作備忘錄」及「產官學合作計畫」等，最終目的讓企業找到人才，退除役官兵能順利投入職場，穩定就業。

桃園市政府高安邦副市長表示，桃園是全台灣擁有最多高科技產業、製造業及服務業等投資的地方，之前因應防疫取消舉辦大型就業媒合活動，外界也擔憂疫情衝擊國內就業市場，並關注國內失業率變化，如今疫情趨緩，廠商人力需求增加，公部門能主動協助封測龍頭大廠日月光司舉辦單一廠商現場徵才活動，將有助企業深根在地永續發展，另高副市長亦鼓勵現場求職的朋友，走入職場是人生的挑戰，選擇有發展性的工作，為將來創造人生最大的價值及意義。

日月光中壢分公司陳天賜總經理表示，近年來公司生意屢創新高，其中「優質人才、穩定人流」是不可或缺的關鍵因素，日月光中壢廠目前已有近12,000名員工，未來預計將持續擴廠，再創造超過3,000個就業機會。未來將持續與榮民服務處及市政府連結合作，共同積極推動就業徵才、環保、公益等活動，並持續深耕桃園，在地紮根。也非常感謝桃園市政府及榮服處，即時提供就業媒合之服務平台，讓企業在地發展無後顧之憂，日月光也將提供最優渥的薪資福利，讓所有同仁在桃園可以安居樂業，為台灣半導體產業發展貢獻一己之力!