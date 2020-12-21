重量級嘉賓為活動揭幕 臺東知本野餐市集樂翻天

臺東林管處於 19日在知本國家森林遊樂區舉辦的「走讀知本~里山森林•野餐趣」活動熱鬧登場！處長吳昌祐表示，本次野餐市集活動主要傳遞臺東綠網在107-109年間在里山倡議、溪流廊道建置、友善農業推動、瀕危物種推動等亮點成果，同時也結合知本國家森林遊樂區七里香步道、好漢坡步道改線啟用，一連兩天(19、20日)活動邀請民眾漫步於森林步道、聆聽大自然美妙聲音，到森林市集走走逛逛，累了就可以在園區草地區以野餐方式享受里山慢活的愜意時光。



活動開場邀請太陽馬戲團國際舞者-張逸軍、金曲三冠王-桑布伊兩位重量級嘉賓為活動揭開序幕，張逸軍優美的舞蹈演繹森林之美，搭配桑布伊嘹亮的歌聲傳唱萬獸之聲，讓現場觀眾還未進入森林就有如沉醉在森林之中的幻覺，絕對只有本次市集才有的心靈饗宴。

活動除了有滿滿的音樂演出外，豐富的里山市集邀請了臺東許多優質的社區、特色商家、小農、NGO跟單位，帶給民眾在地新鮮的美食、精美的工藝、文創、手作等商品，讓民眾漫步在園區內，也能享受在森林間輕鬆逛市集的感受，活動還安排許多特色劇場、走讀繪本等小活動非常適合親子同遊！



另外，園區新完成的七里香步道、好漢坡邀請到步道專家伍玉龍、文耀興協助打造，保留園區的自然風貌，可欣賞自然素材為主的質樸步道、特色砌石浮築橋及沿途豐富的動植物生態，冬日周末不妨走出戶外享受一個暖陽、微風、音樂、美食且休閒慢活的好時光。