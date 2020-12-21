《永續的里山自然資本經營》新書發表會12/28登場

生物多樣性代表地球上所有生命現象的集合，回歸到《生物多樣性公約》的三大目標：保護生物多樣性、永續利用及惠益均享，會發現《生物多樣性公約》關心經濟、社會及環境間的平衡，公約設定的2050年願景「人類與自然的和諧共存」，希望生物多樣性能受到重視、保護與合理利用，讓所有人能分享生物多樣性帶來的惠益。

林務局與台灣環境教育協會合作出版「永續的里山自然資本經營」一書，本書原由日經生態編輯記者藤田香編著，經台灣環境教育協會取得日方授權翻譯在臺灣出版。書籍由里山永續生態系統出發，探討生物多樣性的行動實踐，從單純的野生動植保育、到整體供應鏈對地球自然資本與生物多樣性所造成的衝擊，並進一步描述日本多家企業從原料獲取、生產製造、乃至後端廢棄處理等，對環境更友善並納入生物多樣性的做法。具體作法包括使用FSC（森林管理協議會）或PEFC（森林認驗認可系統）之森林管理認證的紙張，以維持森林生態系統的生物多樣性以及保護珍貴稀有的植物。又例如為了永續利用水產資源，需採用獲得MSC (海洋管理委員會)認證的野生捕撈魚獲以及ASC(水產養殖管理委員會）認證的水產養殖產品。此外，在保護自然資本的同時，透過CSV（創造共享價值）提升公司競爭力與改善農家勞動環境，不但創造經濟價值，也為社會創造價值。大眾可深入了解，實務上如何使環境永續及生物多樣性保育在商業經營與經濟發展的人類活動下獲得兼顧的可能。新書發表會將介紹新書內容，並邀請柳婉郁教授進行導讀，誠摯邀請您來共襄盛舉!

《永續的里山自然資本經營》新書發表會將於109年12月28日（一）上午10:00至11:30，於林務局二樓大禮堂（台北市中正區杭州南路一段2號）展開，歡迎報名參加免費入場。請於109年12月27日中午前至網頁報名(https://forms.gle/cVDczPNKk4zDp5Lj8)，額滿為止，事先報名並於當天報到出席者，可獲得新書一本（限量190本），報名成功可收到email回覆，未收到回覆可來電詢問。

活動相關詢問：莊小姐 0931-883-763

交通方式：搭乘台北捷運至善導寺站，從4號出口出站直走至杭州南路右轉，步行約5分鐘。