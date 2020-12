劍橋英語認證績優青海分校 新型態AI領思測驗準備示範中心

『2030雙語國家』是政府重要政策,教育部長潘文忠日前宣示未來雙語教育經費,要在110年提升至20億元,並加強培訓師資。位於台北市文山區的劍橋英語認證績優學校青海分校推動生活化的雙語教學長達33年之久,建立的好口碑也在今年創舉受鄰近國小的邀請為師長們進行了兩場的雙語教學師訓進修,在邁向雙語國家的路程上,實屬默默耕耘的最大推手。而根據財團法人語言測驗中心統計,青海分校也是歷年來台灣參加劍橋英語認證學生人數名列前茅的績優學校,今年除了高達120位青海學子通過認證,更成為了劍橋新型態認證–領思測驗的準備示範中心,領思測驗是劍橋研發的新型態測驗,聽讀說寫測驗全程透過電腦進行,並由最先進的AI技術進行批閱,提供學生們更有彈性的測驗選擇。

劍橋領思認證中心執行長Denny Chiu表示領思測驗功能在於即測即評,除了可以當下評測階段性的學習成果外,對於108課綱申請大學的部份也是得以納入學習歷程檔案,再者對於未來職場上的語言能力亦是一項加分的競爭立基;劍橋領思認證中心專案經理Charlotte Yu強調因劍青海文理對雙語課程的創新辦學,特邀請青海文理成為領思測驗的示範中心,希望可以帶給雙語教師與學生一個新形態的測驗模式。

青海文理年年用心舉辦劍橋英語認證頒獎典禮。圖/業者提供

青海文理每年用心舉辦的頒獎典禮,今年特移師至Tutor ABC-T館舉辦,為了鼓勵通過認證的學子,「慶功宴」仍然也少不了大飯店精緻豐盛的BUFFET,學生們各個盛裝參與此經典饗宴。而劍橋考官、劍橋領思認證中心代表、劍橋出版社在台總代理華泰出版社經理以及Tutor ABC經理也出席擔任頒獎人與青海學子同慶,劍橋考官Barrie Whitling勉勵所有通過認證的學子,學習英語就是需要有好的學習環境以及好的老師引導,而劍橋英語測驗就是一步一步培養一身受用的英語技能,不論在日常生活或是未來求學與職場。

與雙語國家政策不謀而合的青海,早自90年代即引入劍橋大學的兒童英語檢定系統,創辦人陳主任表示,每年通過認證人數持續攀升,但唯一堅持的僅是提升孩子的學習興趣與信心,讓學生可以主動去探索與進步,這也是青海最與眾不同之處。然而英語學好最重要的關鍵就是持之以恆不中斷,同時透過創新、生活化的教學方式引發學生的學習興趣,愛爾蘭詩人葉慈曾說:「教育不是注滿一桶水,而是點燃一把火。」(Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire.)青海的學生都是從國小開始一直學習英文到高中畢業,不同於台灣其他體制的教學系統只有小學,從小一到高三都在青海學英文的溫晴同學,通過了FCE認證以及考取台大會計系,表示最認同青海的就是從來都不是要求填鴨死背的方式,而是將英語很自然活潑的融入在生活中,不論外師與中師,教學方式多為由生活中引導學習,像是今年以加拿大為主題,因此在英語教學中帶入了許多加拿大的文化元素,在在都是引導學生學習興趣的用心課程,引進TutorABC線上口說課,與外籍顧問線上互動學習,也成功創造提升口說英語表達能力的環境,建立了孩子開口說英語的自信心和成就感。

青海創辦人與劍橋領思測驗中心代表合影。圖/業者提供

此外還有常態的外師午餐英語會話、節慶英語、美食英語、運動英語等,今年開始與畢業於英國布萊頓大學藝術系的奇無老師和藝術專業的外師合作,在奇無畫室推出以英語教學的各項美學藝術課程,別出心裁獨樹一格的教學著,實為雙語教學的典範。 即將走入34年的青海分校,秉持『教育是讓孩子成為快樂自信的人』,從快樂的學習環境與教學中自然習得語言能力,春風化雨由文山區開枝散葉至松山區與大安區,如果台灣能有更多更多像青海這樣的教育單位,相信雙語國家絕對不會僅是一個政策。