索馬利蘭駐台代表穆姆德受邀參加宜蘭縣蘇澳鎮大鯖魚夢工廠開幕典禮 期未來引進先進水產加工技術及冷凍設備

索馬利蘭駐台代表穆姆德(Mohamed Omar Hagi Mohamoud)率秘書及教育合作處處長哈森(Abdiqani Muse Hassan)等一行三人，於12月19日受邀參加宜蘭縣蘇澳鎮大鯖魚夢工廠開幕典禮。

穆姆德致詞表示，雖然他來到台灣就職不到四個月，但這是他第二次拜訪宜蘭縣。宜蘭縣是一個美麗而有海洋資源的城市，就像索馬利蘭有將近800公里長的美麗海岸，也有豐富的漁業資源，希望台灣業界能去索馬利蘭發展漁業。穆姆德首次來宜蘭拜訪時，就參觀過明堯冷凍食品，對其冷凍鯖魚加工作業留下深刻印象。穆姆德指出，索馬利蘭未來也需要引進先進的水產加工技術及冷凍設備。此外，由明堯冷凍食品成立的大鯖魚夢工廠，提供鯖魚展覽、鯖魚美食、娛樂設施、同時也販售高品質的冷凍鯖魚產品，這些規劃做法都值得索馬利蘭學習。

索馬利蘭駐台代表穆姆德於活動中致詞。圖／業者提供

明堯冷凍食品進貨供應的鯖魚，產地涵蓋挪威、北海道及台灣，銷售通路以台灣各大傳統市場與大型餐飲業者批發為主。近幾年更不斷創新研發各種海鮮加工食品，皆深受消費者喜愛。基於為海洋資源的永續發展盡一份心力以及提升與推廣鯖魚價值，蘇澳在地創立超過一甲子的「明堯冷凍食品」決定成立以鯖魚為主題的觀光工廠-大鯖魚夢工廠，以獨特的設計風格將觀光工廠呈現出具有獨特質感又不失休閒氛圍的場所，提供鯖魚專業加工與知識導覽、各式精心特製鯖魚料理品嘗以及在家也能輕鬆料理的各種海鮮加工食品。