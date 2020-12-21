注重身心靈 住商台中文心店業績成長42%

住商不動產台中文心店去年人效破百萬，已締造令人羨慕的高績效，今年上半年業績更成長42%，店長蔣裕仁表示：「一間公司，最重要的是文化的經營與制度的建立。」因此，住商台中文心店相當重視同仁的輔導及教育，並深度運用總部資源，降低並排除同仁作業上的障礙及瓶頸，創造出優質的工作環境，讓同仁發揮長才、創造業績。

三大心法，百萬人效不是夢

蔣裕仁入行25年，經營多年的心得認為一家店、一間公司內的所有夥伴能充分展現、開創績效，必須致力在三大主軸，首先，注重夥伴的成長及教育訓練，住商台中文心店將同仁的教育訓練分為短、中、長期，各有特別安排的課程，如新人的教育，是運用總部的「新人12週灌溉計畫」線上課程，減少同仁在作業上的困擾，讓同仁不會感覺孤立無援。

其次，為善用總部資源，蔣裕仁指出住商總部的顧問師輔導，以及線上開發工具讓加盟店受益良多，大幅提高分店經營及同仁業務操作的流暢度。第三點則是照顧夥伴的身心健康，從事不動產經紀業這份工作，業績固然重要，但身體健康必須兼顧，住商台中文心店每周都有「體育課」，除了打球、游泳外，也積極參與總部舉辦的樂活盃全國羽球賽，提升夥伴的活力與朝氣，對於工作及生活都更具衝勁。

回饋社會，致力公益

蔣裕仁認為，身為這個產業的一份子，不應只是追求亮眼的業績，而是對社會有更多的回饋及貢獻，因此，住商台中文心店時常舉辦公益活動，也與總部一同淨灘、淨山，透過實際行動，希望能拋磚引玉，讓這個社會更加美好。