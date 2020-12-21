2020年台北食品展「拉丁美洲館」咖啡、牛肉挑逗味蕾

「2020年台北國際食品展」12月17至20日於南港展覽館一館登場，台北國際食品展向來為國內外食飲品業者與買主不可錯過的年度會展盛事，為協助我中南美的邦交國業者開拓臺灣及亞太市場，經濟部國際貿易局及外貿協會於展中設立「拉丁美洲館」。今年受限於疫情，許多業者無法親自來臺參展，外貿協會特別邀請了38家業者寄送咖啡、牛肉等展品及型錄來臺灣展出，更徵集了12家在臺灣設有辦公室或臺灣代理邦交國食品的業者至現場參展。

今年共有4個國家（巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜和瓜地馬拉）的展品來台實體展出，另外現場也發送中美洲貝里斯的產品型錄。館內推廣的產品包含在全臺咖啡廳佔有一席之地的中美洲精品咖啡、鮮美的加勒比海蝦子和海參、南美洲健康營養不含生長促進劑的草飼牛、近年風靡全球的健康飲品馬黛茶等，產品種類多元，現場還舉辦牛肉、咖啡、馬黛茶的品嚐活動，人潮絡繹不絕。

瓜地馬拉葛梅斯大使及尼加拉瓜李蜜娜大使也在食品展期間親臨拉丁美洲館，希望透過本展覽和臺灣民眾分享拉丁美洲邦交國的優質產品，推廣拉丁美洲的飲食文化。

邦交國產品在過去13屆台北食品展的持續推廣下，許多參展廠商已找到長期合作且值得信賴的臺灣代理商。在我國與邦交國之間簽訂FTA的加持下，雙邊貿易年年提升，根據我國海關統計，我國自拉美邦交國進口額近五年來平均成長約12%，顯示此類推廣活動有效促進我與拉美友邦的經貿往來及交流。