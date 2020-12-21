2020台北國際食品系列展圓滿落幕 商機滿載不畏疫情成效超乎預期

結合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」與「台灣國際清真產品展」的2020年「台北國際食品系列展」，於12月20日圓滿閉幕，主辦單位外貿協會表示，該展是今年全球疫情之下，少數仍能辦理的大型國際食品展，四天觀展人數達2萬3千人。

本屆受疫情影響，原保守期待的參展商獲得超乎預期的成效，據食品機械公會及包裝協會表示，本年國內採購商無法出國，將大量的採購需求轉向台北國際食品系列展，使得展覽前兩日專業買主質量均高，多數業者已做到生意，連現場的機器都直接售出，展覽成為擴大內需的重要平台。此外，水產公會亦表示，無法來臺的國外買主透過國內代理商下單，讓現場水產參展商仍有外銷訂單，內外銷兼具，參展商與買主皆滿載而歸。

本次展覽有原住民委員會、各縣市政府如高雄市、台南市、雲林縣、台東縣、花蓮縣及嘉義縣以及中衛中心籌組城鄉專館，推廣各地縣市農產生鮮食品，展覽期間台東縣饒慶鈴縣長、嘉義縣翁章梁縣長及花蓮縣徐榛蔚縣長特別蒞臨展覽，當起了超級推銷員，搭配熱鬧活動與民眾互動，讓該縣農產良品強勢曝光。農委會台灣館展出產地直送的臺灣蔬果魚肉等新鮮食材、科技研發的即食包裝食材、創意農產零食、精緻伴手禮、以及多種健康養生榖類製品與銀髮友善食品，獲得來自美國、香港等外銷訂單；比利時館展出傳統鬆餅、啤酒與經典巧克力，受惠於理想的展出效果，比利時館、韓國館、印尼館皆已現場確認報名參加下屆展覽。

2020台北國際食品系列展，花蓮館特色裝潢獲訪客高度評價。圖╱外貿協會提供

特別值得一提的是，日本參展商本次有兩家為了參展提前來臺隔離14天，其中一家Shimomoto公司參展反應佳，該公司產品以有機冰淇淋為主，現場獲得很多潛在合作客戶接洽，從臺灣品牌大廠到食品進口商或代理商都有，已延長在台行程續前往台中洽談合作；另一家品牌「果香音」生產的可頌鯛魚燒，則希望透過國內代理商銷售國人喜愛的日本鯛魚燒餅。本屆展覽罕見獲得日商參展代表提前來臺隔離備展，突顯台北國際食品展在日本的重要地位。

為媒合國際買主無法來臺觀展之採購洽談商機，貿協於展覽首日舉辦「臺北國際農產食品通路商線上採購日」，計邀請8個國家/地區、37位國際買主與國內96家參展商，展開181場次一對一視訊採購洽談，食品加工機械及包裝設備亦辦理37場視訊洽談；展覽第2天，續辦理包含馬來西亞、新加坡、埃及、中國大陸以及越南等5國8家國際買主與國內23家清真業者進行27場清真商機視訊洽談。今年視訊採洽會首次邀請到埃及當地大型食品進口商及經銷商Al Mashreq Gardens Company採購我國優質即溶飲品、蔬果乾、穀物棒、穀粉等產品，為業者開發新興市場商機。為減少全球商務往來受限而影響外銷訂單，貿協積極透過辦理線上洽談會，協助業者網羅全球商機。

展覽期間，專業買主每日來客質量均高。圖╱外貿協會提供

台北國際食品展是亞洲最重要的食品產業展覽之一，參展商願意投入更多的資金來提升裝潢美學，今年疫情期間盛況反而更甚以往。臺灣規模最大、國際化程度最高的2021年「台北國際食品系列展」訂於2021年6月23日至26日舉行，現正受理參展報名中，更多展覽消息請至下列官網查詢：

台北國際食品展（www.foodtaipei.com.tw ）；

台北國際食品加工機械展/臺灣國際生技製藥設備展（www.foodtech.com.tw ）；

台北國際包裝工業展（www.taipeipack.com.tw ）。

台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（www.taiwanhoreca.com.tw ）。