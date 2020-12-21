尼國頂尖學府與台藝術組織攜手 產學並進，共同提升兩國表演藝術教育水平

防疫期間不能閒！尼加拉瓜太平洋大學的表演藝術相關課程即將在台開跑囉！未來台灣學子將有望在台修習國際課程，進而取得該校學分。尼加拉瓜太平洋大學（Universidad del Pacifico，以下簡稱UNIP），座落在尼國的首都馬納瓜（Managua）。現任校長Dr. David C.H. Liang表示，UNIP是尼國教育部認可，我國教育部外國大學參考名冊所列院校。2020年，UNIP開始設立駐台教育中心。除原有科系外，現又新增設了醫學院，未來醫學系、牙醫系及中醫系的台灣學子得在台了解課程內容後赴尼國完成修業，通過資格考後，輔道參加國家證照考試，取得專業執照。

台灣動態藝術協會（Taiwan Kinetic Art Association，以下簡稱TWKAA）係為台灣針對運動及表演藝術推廣之專業組織，因其所辦理之服務囊括國際級賽事、兩岸交流活動、街舞技能檢定、在地藝術文化普及等…自2015年成立至今，推廣成效卓著享譽國際，香港最具規模慈善機構東華三院及日本最大唱片演藝公司AVEX皆有著穩固的長期戰略夥伴關係，有鑒於台灣流行文化發展健全，UNIP為提升課程水平並促進兩國人民交流，邀請TWKAA進行產學合作計畫，在台開展表演藝術領域相關學程同時給予TWKAA原培訓課程系統同級認證，未來UNIP將以產學合作的方式，讓修習其表演藝術相關學程的學生，通過參與TWKAA開設之線上、下相關課程增進交流提升專業，並在修業期滿通過考核後，授予學分證書以茲鼓勵。

UNIP校長Dr. Liang自上任以來，持續致力於教育革新，專注提升UNIP之教育水平，並強調深化學子專業能力，以提升國際化視野與職業專長。藉由本次與TWKAA之產學合作課程，有望能為更多台灣學子及在職進修者開創更美好的未來。