綠藤生機歡慶10周年　10 款超值活動盛大登場

綠藤生機歡慶10周年，綠藤發芽周年慶自即日起至 12/30 止同步熱鬧登場，推出 10 大超值活動，包含 2020熱賣明星產品活萃修護精華露、綠色海洋精華油、專心護唇油特惠組合，並特別回饋綠藤獨家設計款印花口罩滿額贈禮給消費者，以及會員專屬加碼綠藤 X 春池玻璃 純淨再生玻璃水杯組，期望帶給肌膚與生活，純淨美好的年終禮物！

致力於「讓更多永續選擇，在生活中發芽」的綠藤生機，在今年邁向 10 年里程碑之際，持續推廣有意識純淨保養，並攜手美妝口碑論壇 Urcosme 共同發起《純淨保養調查》，逾18,000 名台灣消費者問卷調查中發現，消費者保養習慣正經歷大變革，保養步驟簡化至兩步、油保養掀起新浪潮。高達 90％以上受訪者支持綠藤長期提倡理念，認同保養品不只該為肌膚好，也該與環境共好。

純淨保養調查分享會展示十年之書《B型選擇》。圖／綠藤生機提供

綠藤生機觀察發現，台灣民眾最在意肌膚問題為「痘痘、粉刺」、「毛孔粗大」與「肌膚缺水不夠保濕」，而「肌膚缺水不夠保濕」排名膚況困擾之冠，以高達60％的35－44 歲消費者最在意。另外發現超過五成的消費者在「保養3步」內完成保養，如最常使用依序為水相保養化妝水、精華液與乳液。針對換季保養作調查發現，高達58％消費者以「調整既有產品用量」作為換季護膚首要對策，且與綠藤提倡換季保養重點不謀而合，認為換季保養並非只挑選「當季」產品，而是應該調整或簡化不必要保養步驟。

即使調查顯示一般大眾僅 40％聽過「純淨保養 Clean Beauty/Skincare 」，在綠藤一次又一次的理念倡議（如無乳液實驗）和產品革新下，已有一群消費者正在擁抱行為和理念上的改變，而這也可能是未來保養趨勢的縮影 。

綠藤共同創辦人暨產品研發負責人廖怡雯表示：「綠藤從產品配方設計、原料、製程到包材瓶器，除了重視產品功能也兼顧環境永續發展；如綠藤明星商品奇蹟辣木油源自進口公平貿易辣木油，且打造非洲最大有機辣木田，大幅改善迦納 2,500 個小農家庭生活品質。

綠藤生機提倡簡單保養法「純淨，必須簡單，並且捨棄不必要的成分」，皆受到92％顧客與88％民眾高認同度。以「簡單」取代複雜保養程序，將每日保養程序縮減至 2 個步驟。綠藤捨棄超過 2,400 項非必要成分，以高於國際標準的FAITH 配方原則篩選產品成分，以最短路徑回應肌膚真實需求。

綠藤純淨保養系列產品。圖／綠藤生機提供

近年來，綠藤致力推廣肌膚原有的生理機制僅需「水相保養成分」及「油相保養成分」理念，因此「油保養」風潮興起，高達6成的綠藤顧客會使用精華油，為一般大眾的２倍。

綠藤生機積極拓展海外市場，2019年底首度進駐港澳地區，至今業績翻倍上揚，2020年9月插旗馬來西亞，業績快速成長，預計2021年將布局更多海外市場，將純淨理念散播至國際。展望未來，綠藤期許能與全球 533 間 B 型企業共同承諾在 2025年達成「淨零碳排」，期望以正向行動帶動實質改變。