清水國小60週年校慶學生才藝大展現 各界來賓同賀按讚

彰化社頭清水國小19日上午舉行創校60週年校慶暨社區聯合運動大會、校友聯誼活動，此次為了慶祝建校60週年，學校師生、社區、校友一起團聚，並以璀璨清水祥獅獻瑞、大會舞、社區表演、傑出校友表揚、敬師奉茶禮、清水上媠—答喙鼓、校慶藝文展等慶賀方式，共同歡欣祝賀清水國小60歲生日快樂。

富偉科技集團總裁同時也是富偉獅子會創辦人蕭文龍（圖右四）是清水國小傑出資深校友及校友會理事長，此次特別擔任60週年校慶籌備會主委，清水國小校長蕭睿瑜（左五）特別頒贈感謝狀給富偉獅子會，由會長沈添水（左六）代表接受。圖／富偉獅子會提供

校慶當天彰化縣政府教育處副處長張淑珠、清水國小60週年校慶籌備會主委蕭文龍（校友會理事長）、榮譽主委石仕霖、家長會會長王萬昌、輔導會長許宏榮、立委陳素月、社頭鄉長劉錦昌、縣議員蕭如意、蕭淑芬、鄭俊雄、鄉民代表陳慶褔、莊詠晴、清水村村長康正習、山湖村村長劉秀蘭、社頭郷農會總幹事蕭浚二、清水國小校長蕭睿瑜及各機關代表、嘉賓、校友、社區民眾皆一同到場共襄盛舉。

清水國小60週年校慶精彩的十鼓表演。圖／富偉獅子會提供

彰化縣政府教育處副處長張淑珠表示，很榮幸參加清水國小60週年校慶活動，清水國小自民國49年正式獨立設校，作育無數英才，歷屆校友在各領域皆有卓越的成就與貢獻，期勉清水學子向這些傑出校友學長看齊，薪火相傳，在這般良好的學習環境和條件下，能更上層樓，展現未來國家棟樑的風範。

他並表示，彰化縣政府為協助清水國小營造更優質的學習環境，補助學校籃球場整建、教室走廊裝設遮雨棚、放學等待區整建、採光罩拆除重建、遊戲場拆除重建、操場整建及油漆美化校園工程等相關經費，金額總計約481萬元，期待在全面性軟硬體建設提升下，給予孩子更優質的成長空間。

副處長張淑珠並肯定清水國小辦學的用心，在師長的努力教學與陪伴成長中，孩子們樂於學習，這幾年該校為開發孩子的多元潛能，培養孩子的適性才藝，學校擘劃色彩繽紛的動靜態社團活動，有扯鈴、陶笛、多媒彩、舞蹈、英語劇團、書法、小提琴、十鼓等才藝，尤其在武術推動成效顯著，參與相關縣長盃或教育盃比賽都榮獲佳績，並獲邀社區表演，贏得家長與鄉親的肯定與喝采。

清水國小60週年校慶特別安排展出學生們的才藝學習成果。圖／清水國小提供

清水國小60週年校慶特別安排展出學生們的才藝學習成果。圖／清水國小提供

清水國小60週年校慶特別安排展出學生們的才藝學習成果。圖／清水國小提供

清水國小60週年校慶特別安排展出學生們的才藝學習成果。圖／清水國小提供

清水國小校長蕭睿瑜說，清水國小雖然是鄉下小學校，也培育出許多優秀人才，如今年7月17日於屏東舉行的全中運東，彰化縣奪下全中運雙金，其中一金是由清水國小第57屆（107、06畢業校友）黃宜甄同學在舉重49公斤級項目勇奪金牌，為彰化縣爭光，還有今年國語文競賽閩南語朗讀更不簡單，六年級蕭湘芸同學榮獲全縣第一名，且代表彰化縣參加全國國語文競賽閩南語朗讀，榮獲特優獎（第一名），再次為彰化縣爭光。