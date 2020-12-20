選美不忘公益! 捐贈助弱勢兒免費課輔

2020國際選美慈善公益活動及品臻晚禮服國服選美大賽總決賽於20日假蘆竹區綠光花園婚宴會館盛大舉行，此次活動由品臻晚禮服公司負責人朱品臻發起，目的是結合慈善公益選美及關懷弱勢學童公益為主，此次再捐赠6萬元助學金幫助宏善寺弱勢學童免費課輔班，期盼能幫助弱勢學童享有更公平的教育權，為增強台越國際形象、促進台越交流，並展現越南國服及晚禮服的美感，與台灣民眾分享與交流。

參加選美的越南佳麗姿色、氣質、風采皆為一時之選，經過幾輪激烈競爭後由阮碧雲 (前排左二)搶下總冠軍寶座。

越南女兒、台灣媳婦朱品臻 戮力推動台越交流

主辦人朱品臻表示，她本身是越南女兒台灣媳婦深愛台灣，為此深耕台灣20餘年不忘本，多年來不遺餘力於新住民的輔導與融合，以增進共融和諧及良好的互動關係，舉辦這場公益選美活動，便是為了推動台灣及越南文化交流，由於越南「奧黛」正在引領全球服飾風潮，越南國服及晚禮服在台灣以選美方式呈現，希望藉此活動為台灣與越南建立更深厚的友誼。

負責協辦的桃園市「心桃園文化發展協會」袁慧心理事長表示，新住民朋友們認真又有才華，他們來到台灣成為了台灣人，也成為家庭和產業的中堅份子，讓台灣社會越來越多元、越來越富生命力。除此今天也邀請到剛榮獲台灣國際擊樂大賽少年組表演賽冠軍的「淳晧宏善傑青擊鼓隊」到現場，為賓客表演擊鼓樂同歡。品臻晚禮服國服選美大賽總決賽總冠軍得主出爐：總冠軍-阮碧雲、冠軍miss-陶月清、冠軍miss-周氏美、亞軍1-阮鈺婷、亞軍2-阮琇美、亞軍3-宋貝蓮。參加此次選美的佳麗陶月清表示，能参加這個公益慈善選美活動，非常有意義且新住民姐妹們能互相學習成長並一起做公益很開心，嫁來台灣20年的阮碧雲也說，能參加公益慈善選美這麼有意義的活動很開心，且又可以幫助弱勢學童，期藉此活動拋磚引玉讓更多人做善事。