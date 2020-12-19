富偉集團與富偉獅子會舉辦愛你聖誕嘉年華會 傳愛送暖二林喜樂慢飛天使

彰化縣富偉獅子會與富偉科技集團18日特別為二林喜樂保育院熱鬧舉辦「2020喜樂愛你愛你聖誕嘉年華會」，富偉獅子會創辦人富偉集團總裁、同時也是國際獅子會300-C3區前總監蕭文龍及會長沈添水帶領50位獅友至二林喜樂保育院辦理贊助11個美食攤位，並以裝扮成聖誕老公公分享愛與幸福，一起和慢飛天使提早歡渡聖誕佳節，讓喜樂師生感受到滿滿的愛與祝福。

「2020喜樂愛你愛你聖誕嘉年華會」用滿滿的關懷與愛圍繞著慢飛天使。圖／富偉獅子會提供

圖左起為瑪喜樂社會福利基金會董事長莊孝盛、富偉獅子會創辦人、富偉科技集團總裁蕭文龍、二林喜樂保育院院長林玉嫦、富偉獅子會會長沈添水。圖／富偉獅子會提供

富偉獅子會創辦人蕭文龍致詞時表示，富偉獅子會創立以來即積極投入推行社會公益服務，如全國書法大賽、環保淨山活動及目前一年舉辦一百多場的捐血活動，並到國小推展國際禮儀宣導及招待全校師生牛排大餐等，此次特別帶領獅友到喜樂院內，參加喜樂歌唱擂台秀，希望給予喜樂憨兒最大的掌聲與鼓勵，同時在院內老師精心的聖誕老公公裝扮下，展現出滿滿活力與自信走入會場紅地毯，伴隨著「叮叮噹，叮叮噹，鈴聲多響亮…」的聖誕音樂，讓嘉年華會現場瀰漫著滿滿的喜樂平安氣氛。

富偉獅子會創辦人蕭文龍致詞勉勵祝福慢飛天使們。圖／富偉獅子會提供

活動中，喜樂憨兒梁兄以詩歌「凡事來祈禱」做為參賽曲目，重度腦性麻痺的他，很重視此次比賽，因此平常很用心練習，雖咬字不清，但他用盡全身的力量，唱出生命之美，而另一位參賽者阿甄雖視力不佳，但上台獻唱歌頌耶穌時，充滿節奏感，全身配合音符跳躍，融入詩歌中，當天每位參賽者可說是都卯足全力，評審老師也給予最高的肯定。

瑪喜樂社會福利基金會董事長莊孝盛（圖右）與富偉獅子會創辦人蕭文龍（圖左）共同頒獎給歌唱比賽第一名選手。圖／富偉獅子會提供

活動當天的午餐則是由富偉獅子會精心為喜樂憨兒們準備的聖誕大餐，包括壽司、麵線糊、水餃、芋粿、烤香腸、烤乳豬、雞塊、薯餅、花枝丸、麻油雞湯、杯子蛋糕、馬卡龍、銀耳湯、香蕉等美食，並由眾獅友們親自服務，推著輪椅至各攤位取餐，並親手為喜樂憨兒餵食，充滿了溫馨與感動。

「2020喜樂愛你愛你聖誕嘉年華會」用滿滿的關懷與愛圍繞著慢飛天使。圖／富偉獅子會提供

富偉獅子會獅友團隊成員。圖／富偉獅子會提供

瑪喜樂社會福利基金會董事長莊孝盛說，聖誕節是充滿盼望及傳遞溫暖和愛的節日，感謝富偉獅子會積極策劃此次活動，並帶來美食饗宴，全體獅友間互助合作，在愛心公益上不缺席，關心弱勢族群，以獅子的精神服務喜樂憨兒，將祝福帶給喜樂的大、小朋友。

院長林玉嫦並表示，富偉獅子會以行動創造喜樂慢飛天使美好聖誕回憶，用愛帶來喜樂的聖誕祝福，用心的陪伴與服務，傳遞獅子會永不止息的愛。