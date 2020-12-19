台灣新益美不受新冠疫情影響營運逆勢成長 今舉辦第53次分紅大會

因新冠疫情因素，新益美集團總裁Graeme Clegg以跨國視訊方式祝福大會成功。圖／許俊揚攝

以「生命營養素」初乳等產品深受喜愛的台灣新益美公司，堂堂跨入第17年，在紐西蘭商新益美亞洲區副總裁暨台灣新益美總經理黃村煜的領航下，今年更不受新冠肺炎疫情影響，營運逆勢成長14％，表現十分亮眼。該公司今（19）日假台中好運來洲際宴展中心舉辦「新益美台灣區第53次分紅大會」，除眾所期待的分紅儀式及摸彩活動之外，並表揚新科上聘總監、年度最佳推薦獎、星級授證、五星受聘、年度分紅之星、國王皇后授證，現場熱鬧非凡。

紐西蘭商新益美亞洲區副總裁暨台灣新益美總經理黃村煜拋送禮物給現場經銷夥伴。圖／許俊揚攝

新益美集團為一跨國際企業，1984年於紐西蘭成立至今，2004年進入台灣初乳市場並佈局世界。新益美在台灣能夠年年維持亮眼成績，除了產品力強之外，更是以「關懷」為本的事業。該公司願意對事業合作的夥伴經銷商不計成本地投入教育訓練，且該公司為因應及迎接現今消費模式的改變，在2017年即「提前部署」，於當年8月推出「My新益美APP線上購物平台」，整合金流、物流等系統，讓經銷商、消費者能夠更簡單且方便的購買產品，也因該平台的推出，讓網路平台工具在經營新益美事業成為極有利的工具之一，在新冠肺炎疫情嚴峻的時期，不但營運未受影響，甚至逆勢成長。在該分紅大會上，該公司並宣布將My新益美APP線上購物平台升級為「Line@創業平台」，同時亦升級了官網，讓所有經銷夥伴可以在這個平台得到更多更直接的幫助。

分紅大會上，該公司宣布將My新益美APP線上購物平台升級為「Line@創業平台」，讓所有經銷夥伴可以在這個平台得到更多更直接的幫助。圖／許俊揚攝

新益美Line@創業平台除了金流物流的整合外，更把人流也一併整合起來。在這個事業平台上可以線上入會，在組織增員上速度更快、面向更廣、效率更好。除此之外，還有線上增員、新益美學苑線上報名、公司官網自媒體渠道也開始營運，新益美帶領經銷商一起進入數位科技創新新紀元。黃村煜於分紅大會上表示，透過數位科技的新益美Line@創業平台，該公司2021年將新增員15,000人。

超酷炫的開場秀。圖／許俊揚攝

新益美有5句、20字的箴言：「不斷推薦，持續學習，目標明確，感恩的心，堅持改變」。每個人都是活在夢中的人，但是，如何將夢實現，才是更積極的人生態度。新益美的宗旨是讓每個人獲得時間、健康、經濟與尊嚴的掌握，而最重要的，是讓每一個人「活在希望中」。在台灣，直銷產業起起落落，其中大半的因素是公司領航者掌舵錯了方向，相對的，也導致直銷商無所適從，再加上一般人對直銷產品常常有「低價高賣」的負面印象，因此體質不佳的直銷公司一段時間後自然被淘汰。黃村煜認為，短期靠運氣，長期靠實力，產品及經營文化受肯定，才是永續屹立的關鍵。