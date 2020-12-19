大葉大學31週年校慶 節能、低碳、永續、智慧的轉運站候車亭正式啟用

大葉大學今（19）日舉辦31週年校慶慶祝大會，彰化縣長王惠美、大村鄉公所主任秘書蘇文火、彰化監理所專員李榮勝、員林客運公司總經理黃錦生、彰化客運公司董事長黃錦椿等與會來賓共同為「大葉轉運站候車亭」剪綵，宣布節能、低碳、永續、智慧的候車亭正式啟用。

大葉大學31週年校慶開幕，校長梁卓中致詞。圖／大葉大學提供

大葉大學校長梁卓中指出，大葉大學一直積極建構交通網絡，從創校初期就挹注經費，自辦交通車服務，2015年獲選為交通部、教育部公車入校先導示範學校，首創「六車共構交通網」，以大葉校區為中心點，建構了大葉校園巡迴車、大學城525接駁車、員林生活圈交通車、大葉高鐵接駁車、彰化生活圈公車、特約計程車六種交通工具，提供「每天276班次、3到5分鐘一班車」的交通服務，並建置「大葉之行APP」，讓師生能即時掌握車輛到站時間、查詢交通車時刻表，方便學生與社區居民。有感於山腳路學區多，上下班、上下學時間車流量大，為學生提供安全、便利的求學環境，大葉大學鼓勵學生搭乘大眾運輸工具，特別向政府爭取「公車入校」，方便民眾及師生搭乘。在彰化縣政府的大力支持下，向交通部爭取到補助經費，學校也自籌經費，完成大葉轉運站候車亭。候車亭啟用後，不只是公車動線更加完善，提供師生良好的候車環境，相關智慧服務也讓大家能即時掌握交通車動態，便利又安全。

彰化縣長王惠美出席大葉轉運站候車亭啟用典禮。圖／大葉大學提供

彰化縣長王惠美表示，大葉大學是彰化縣最優質的大學，秉持「德國師徒制」精神辦學，全方位培育學生跨領域專長與國際競爭力，師生豐沛的研發能量是產業的最佳後盾。獲評為綠色大學全台私校第一名的大葉大學，更是一所重視社會責任與永續發展的大學，學校獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，設藝學院師生走入芳苑、二林，透過大手攜小手、社區共學，提供文化體驗及美學活動，讓偏鄉先改善人文與環境，再發展經濟；食生系協助中部地區茶葉產地，開發多元茶產品，培育茶產業相關人才；環工系則是以芬園、彰化為場域，發展在地生態環境和農業特色，開創八卦山地區新價值……這些都是大葉大學積極結合學校的教學、研究能量與社會資源，協助地方與產業邁向永續的最佳例證，大葉大學轉運站候車亭的啟用，同樣呼應著大葉「永續發展」的願景。

大葉大學校慶進場，觀光系學生熱情表演。圖／大葉大學提供

創辦人夫人葉林月昭女士說，白手起家的創辦人葉松根先生，在事業有成之際，觀察到台灣人才的缺乏，有感於「人才是企業的根本」，葉松根創辦人發揮企業回饋社會的責任感，捐資興學，創辦了「大葉工學院」，民國79年正式招生，三十一年來培育出超過六萬名校友，在各行各業發光發熱，成為社會進步的力量。今年校慶以「求變創新，永續經營」為題，未來學校也會繼續結合產官學各界的能量，為新時代培養高品質人才，為社會累積智慧資本。

典禮當天，彰化縣縣長王惠美、彰化監理所專員李榮勝、員林客運公司總經理黃錦生、彰化客運公司董事長黃錦椿、大村鄉公所主任秘書蘇文火、大村鄉代表會主席秘書張麗紅、創辦人夫人葉林月昭、大葉大學董事張世良、大葉大學校友總會理事長李正雄、大葉大學校長梁卓中、大葉大學副校長施英隆、學生會會長林筱芹等人共同剪綵，見證「大葉轉運站候車亭」的啟用。