國際獅子會300G2區獎助弱勢學童

魏淑蓮總監帶領群獅傳愛圓夢、助學千人、同歡聖誕



全世界最安全的地方在台灣，全台灣最幸福的城市在桃園，而全桃園最溫暖的中心就在桃園巨蛋!國際獅子會300G2區（桃園市）在魏淑蓮總監上任後帶領所屬一百二十幾個獅子會近五千名獅友合力做社會服務，除捐血、反毒反詐騙宣導、兒童視力篩檢、成人糖尿病防治、萊恩盃mini公益棒球賽、環保植樹外，更捐贈大型捐血車、特搜指揮車、消防災害探測儀、復康巴士等，而日前為清淨地球無畏風雨交加之日舉辦千人淨灘，一波又一波的大型公益活動讓民眾深刻感受到獅子會無遠弗屆服務力量。

桃園市長鄭文燦、教育局長林明裕到場肯定與嘉勉。圖/傅秉祥

魏淑蓮總監說，全球共有75個國家有獅子會組織，桃園300G2區也是國際獅子會的一員，由創會獅友黃簡美桂於2004年成立並擔任首任總監，她表示每當聽到「叮叮噹…叮叮噹」的聖誕鈴聲喚起小朋友準備與期待聖誕卡與耶誕禮物的時刻到來時，她就會想到以前有位乖巧的小女孩在廟旁賣香，某日有一位姊姊來廟參拜，就問小女孩想要什麼我送給你，小女孩靦腆答想要鉛筆，翌日，這位姊姊帶一盒鉛筆送給小女孩，讓這個小女孩感動萬分，心中生起長大後也要像這位美麗的姊姊一樣有愛心來幫助小朋友」，這個小女孩經過多年努力與奮鬥，經營事業成就非凡，成為現任國際獅子會300G2區總監，也就是魏總監自己。

國際獅子會300G2區創會總監黃簡美桂(右二)、現任國際理事黃廖全(左三)、現任總監魏淑蓮(右四)、前任總監廖千鐘(右一)同台合影。

魏總監雖工作忙碌卻不忘當年赤子所發之願，擔任總監後隨即成立勤學獎助學金委員會，並由平日熱心助學現任桃園市家長會長協會理事長的郭承敬獅友擔任主席，一起來規劃扶助弱勢兒童活動，並號召一百二十幾個獅子分會捐款共同合辦發放獎助學金，計劃頒贈一千位弱勢學童獎助學金及一千個清寒家庭生活物資，為落實專款專用，獅子會與家長協會更動員許多人力親自家庭訪視，魏總監更身先士卒親自下鄉到訪關懷，無非要讓每位獅友所捐出的每一塊錢均用在真正需要者的身上。

魏淑蓮總監(右二)，大會主席郭承敬獅友 (右一)、簡美令獅友 (左一)頒發感謝狀給桃園市家長會榮譽主席/前副市長呂朝福(左二)並合影。圖/傅秉祥

為讓受扶助的弱勢學童也能有一個值得回憶的耶誕節，魏總監並成立聯合聖誕委員會，由簡美令獅友擔任主席，獅子會300G2區更於今(19)日向桃園市政府租借巨蛋體育館，舉辦千位學童獎助學金發放，會後並進行耶誕晚會，親自到場嘉勉的鄭文燦市長表示很肯定魏總監用心舉辦「獅愛圓夢、助學千人、歡樂聖誕趴」的理念，因此也親自粉墨登場，與魏總監合拍聖誕趴行銷短片，號召各界愛心在12月19日能齊聚在桃園巨蛋不見不散，今天受獎勵的每位學童將獲贈一份精美耶誕禮物，並可與吳宗憲、康康、小鍾、張秀卿、佩甄等知名藝人近距離同樂，在數千名獅友陪同下在歡樂溫馨的氣氛中度過一個難忘的聖誕節。

由於正處於新冠肺炎防疫期間，政府就防疫措施提倡超前部署，而國際獅子會300G2區就社會公益的推動亦超前部署，要照顧更多弱勢學童，共同心手相連向下扎根，落實全球服務創造夢想，也許透過這次活動，讓更多的獅友擔任起前面真實故事中送給小女孩鉛筆的「愛心姊姊」，也許透過這筆獎助學金，能鼓勵這些學童產生更多「魏淑蓮總監」，透過獅子會這個施與受善的循環活動，讓每個學童有更幸福的成長環境。