早安美芝城蟬聯2年勇奪經濟部中小企業處「Buying Power」首獎殊榮

經典早餐領導品牌早安美芝城勇奪經濟部中小企業處第四屆「Buying Power」首獎，這也是該公司蟬聯2年拿下該獎項的首獎殊榮。早安美芝城開心能透過「Buying Power」管道，讓他們能貢獻一己之力，共同朝向台灣優質產業鏈前進。

早安美芝城創立30餘年來，始終為消費者作好把關，堅持使用高規格生產與檢驗原物料與產品，期盼打造一間「好朋友家的廚房、媽媽放心的早餐店」。近年早安美芝城挹注超過千萬資金，不遺餘力找尋台灣在地優質廠商進行合作，透過雙方固定原物料採購，期望打造社會共好的良善供應鏈。

早安美芝城擁有自營中央廚房，生產超過50％食材原物料，能彈性快速因應市場需求，針對配方持續精進優化，作好第一線把關，端出安全又安心的早餐餐點。早安美芝城協理林柏均打趣表示：「中央廚房建置絕對是我們的一大優勢，有能力讓將近100％的原物料都從自家生產，獲利高對企業來說當然更好。」

為了能讓台灣整體生態系共生共榮，早安美芝城近幾年來積極攜手台灣在地優質供應商，如林柏均為鮮乳坊許慶良鮮乳長期鐵粉，品質保證即推廣到自己的企業，從消費者的正面評價讓我們知道自己做對了事。

早安美芝城榮獲經濟部中小企業處「Buying Power」首獎肯定，由行政院政務委員唐鳳(右)親自授獎。圖／早安美芝城提供

鮮乳坊許慶良鮮乳獨有的醇濃奶香也讓早安美芝城能見度變大，近期在網路上廣受好評的療芋濃鮮奶，新鮮濃純散發出自然香甜奶香，搭配兩坨紮實芋泥球在鮮奶中自然化開，短時間竄升為店內人氣品項。

然而，攜手社會創新組織即要面臨成本提高問題，但無法犧牲品質的前提下，早安美芝城歷經數十次與加盟主面對面溝通，每場座談會邀請社會創新組織負責人來說明社會理念及產品價值，讓加盟主認同企業想要傳達理念。總公司與加盟主須站在同一陣線，才能持續精進台灣早餐業品質，打造屬於台灣獨有國際級早餐文化。

早安美芝城近幾年即與台灣在地優質供應商合作，如鮮乳坊許慶良鮮乳廣受消費者的肯定。圖／早安美芝城提供

林柏均指出，目前早安美芝城全台共展店逾千家加盟店，且設立超過60間品牌概念店，用好食開啟每個城市美好的一天。 展望未來，早安美芝城將會持續尋覓更多優良在地社會創新組織合作，並努力朝向打造良善供應鏈，創造社會共好價值的方向前進。