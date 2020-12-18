板橋榮家慶賀曲玉亭百歲壽辰

中國時報/王勝修

板橋榮家今(18)日辦理「曲玉亭老先生百歲壽辰活動」，輔導會副主任委員呂嘉凱專程前來祝賀，代表蔡英文總統、行政院蘇院長致贈百歲壽屏，並致贈金壽桃，祝福壽翁福壽無疆、松柏長青。

曲伯伯民國三十八年榮退，後續於職場工作數十載，民國五十一年與配偶結縭，夫妻胼手胝足、培育子女們成長茁壯，並各有所成，奉獻社會。民國105年9月6日夫妻一同入住板橋榮家安養，相互扶持，鶼鰈情深，令人稱羨，也是榮家感恩堂(夫妻棟)第一對百歲壽星。

呂副主委致詞時說，看到曲伯伯、曲媽媽及在場的長輩們精神飽滿，神采奕奕，內心感到十分欣慰，也特別提到曲伯伯每日於公車站等候返家餵食愛貓的曲媽媽回榮家的美談，尤其讓人感動，但是還是要提醒長輩們時序已進入冬季，日夜溫差大，記得要增添衣物保暖，同時考量冬季新冠肺炎疫情可能上升，以及多種呼吸道傳染病盛行，一定要減少非必要性出門、出門配戴口罩，並保持社交距離。

板橋榮家表示，為了慶賀曲伯伯百歲壽辰，特別邀請了花花愛心公益團，以精彩優質的表演為長輩們祝賀，並安排了慶生餐會，讓長輩們一同分享曲伯伯的喜慶。

板橋榮家主任張長林也說，曲伯伯特別指出，長壽的秘訣就是生活規律、早睡早起、飲食正常、適度運動、心情愉悅。希望未來能為更多的長輩舉辦百歲壽辰活動，全體工作同仁將持續精進各項照顧服務，讓長輩們在板橋榮家住得開心舒適，頤養天年。