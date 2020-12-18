聖誕節美國火雞 各大飯店、餐廳、大賣場都買的到喔

聖誕大餐的主菜怎麼選？在一些亞洲地區的國家，或許每年只有聖誕節才吃火雞，但在歐美國家中，聖誕節的意義正是代表著大家感恩耶穌降臨的日子，在傳統的聖誕餐桌上，烤火雞可是不可缺少的菜式。

烤雞熱量較牛排少，首推薦的好選擇！〝牛排〞的熱量及脂肪偏高，尤其烹調時一般會加入油，多吃容易導致肥胖，於節慶中〝烤火雞〞雖然看似份量十足，但熱量就相對地較牛排、豬肉少，且脂肪含量不高，加上烤製時皮下的脂肪都給溶化出來，因此喜歡吃肉的朋友，選擇以烤雞或烤火雞作主菜就較為健康，所以烤雞能成為傳統主菜，必有其因。當然，如能接受清淡一點的口味，以海鮮作為主菜選擇，如：蝦子、魚類等就更為理想。當您看這麼大隻飽滿肥美的火雞，別以為都是肉喔！

真正的玄機就在火雞肚子裡！在烹煮前會將火雞的肚子裡塞滿各種調味料與內餡，傳統的火雞內餡有：番薯、馬鈴薯泥、蔓越莓果醬、玉米、蔬菜等，然後再將火雞整隻烘烤。美國火雞肉與美國雞肉皆經美國農業部把關，符合HACCP食品安全管制系統規定，保證加工處理過程中的清潔與衛生，選擇有國際HACCP認證標章的認證標示，讓您的飲食生活多一分防護。大家是不是很想吃充滿番薯、馬鈴薯泥、蔓越莓果醬的香噴噴烤火雞呢?

美國家禽蛋品出口協會特別為您整理出聖誕節火雞的購買資訊喔!不管是自己想在家裡動手做，還是喜歡品嚐各五星級飯店推出的火雞大餐禮籃的朋友，都可以在下方的資訊中找出自己喜愛的店家，幫您輕鬆與家人朋友一同享受冬季佳節的溫馨氣氛!