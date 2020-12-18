魏華萱x台灣精品館 熱力現身臺北馬拉松運動博覽會

新冠疫情持續蔓延，為保持身體康健，運動更是生活的必要元素之一。由經濟部國際貿易局推動之台灣精品，12月17日至19日於世界級的城市馬拉松「臺北馬拉松運動博覽會」中設置「台灣精品館」，展售11家得獎品牌，活動首日單車女神魏華萱亦同時現身於館內，與民眾互動，同時為台灣精品加油。

本次展售的企業包括大愛感恩的回收再利用系列、元祥金屬的銅合金抗菌除臭健康襪、冠馳的高品質泳鏡、元翎精密的免插電汽泡飲機、真茂的運動伸展用品、創意興業的真空壓縮機、鉅田的環保甘蔗吸管、豪紳纖維的無限健身紡織品、稻穗的個人專屬空氣清淨機、美科的頭皮淨化液及合昇昌的驚奇瓶。現場還能體驗穿戴式智慧按摩紡織品、進行多項身體量測，例如血壓、握力、體脂（肌肉量）、血糖、額溫等，並可獲得專屬於個人的運動及改善建議。

活動首日，單車女神魏華萱也亮麗現身台灣精品館與民眾互動並表示，台灣精品可說是臺灣產業的奧斯卡獎，對現場各項產品印象深刻。例如稻穗的個人專屬空氣淨化器，能有效分解臭味、甲醛等，是非常適合疫情下的產品。豪紳纖維的無限智慧紡織品，不論運動前暖身、運動中協助強化肌肉收縮，到運動後舒緩酸痛，讓運動健身智能化，可說是智慧健身的新潮流。

台灣精品館活動現場人潮洶湧。圖╱外貿協會提供

外貿協會表示，本次台灣精品館展售優質運動休閒產品，也特別提供現場優惠折扣，絕對符合運動愛好者需求。如館內展售第28屆台灣精品獎的元祥金屬銅合金抗菌除臭健康襪，經實驗室驗證能在兩小時內殺滅超過99.9%致病細菌，讓有腳臭困擾的跑者擁有更舒適的運動體驗；創意興業的微型真空壓縮機也非常適合到處征戰的跑者，將隨身衣物體積變更小，節省行李空間。

台灣精品馬拉松運動博覽會為期三天，民眾來館參觀除了能購買優質產品，填問卷還可參加館內「台灣精品」的抽獎活動，活動最終日還有機會將本次最大獎能將水變甜的「驚奇瓶」帶回家。