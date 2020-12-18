新味食潮 共同轉動臺灣食品產業新價值新風潮

為協助台灣食品產業強化新價值及新形象，帶動產業共同向上的新風潮，由經濟部工業局主辦，財團法人食品工業發展研究所執行的「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」，於12月17日在南港國際展覽館一館中舉辦「FUN轉TAIWAN-2020新味食潮頒獎典禮」。

在國際環境變化快速，新冠肺炎疫情的影響下，消費者新生活模式及購買行為有了新的改變，為抓住國際行銷臺灣食品的機會，協助臺灣食品產業振興，且朝扣合國際食品發展的趨勢方向，工業局超前部署展開了「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」的推動、評選及行銷，聚焦「潔淨高值」、「設計體驗」及「便利永續」三大新價值及新印象，提升臺灣食品內蘊及外顯的國際能見度。

今年是新味食潮示範評選的第1屆，工業局優先選擇受疫情衝擊較大的烘焙食品及宅經濟活絡的釀造食品二大產業進行推動，且邀集食品、設計美學及通路等各領域專家學者及業者擔任評審，共有近百項產品參加評選，經過初賽及複賽後，最終有31項產品獲得新味食潮金質獎、銀質獎、特別獎及新味食潮獎等殊榮。

工業局呂正華局長在頒獎致詞時表示，工業局積極推動食品產業升級轉型政策，協助國內業者導入智慧製造、數位轉型等能量，再加上新味食潮的強力行銷，為食品產業的發展建構優質環境。