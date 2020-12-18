2020迎接蛻變 新農企時代專題座談暨成果發表會

產官學交流互動 探索農業發展新方向

財團法人中衛發展中心受行政院農業委員會委託推動科技農企業輔導，每年重點輔導農企業提升經營管理能量，為擴充計畫辦理效益，12月15日在臺北華山1914西5-1、5-2館，舉辦「迎接蛻變 新農企時代」專題座談暨成果發表會，農企業迴響熱烈。

中衛發展中心與農委會科技處多年來協助科技農企業發展推動臺灣農業科技產業化，今（109）年度計畫成果發表會結合專題座談，以「台灣農企業如何因應後疫情時代之變化」為題進行深度座談，藉由業界專家與產業代表的經驗分享，提升農企業國際觀，以掌握後疫情時代科技農業發展趨勢與契機。

農委會科技處王仕賢處長致詞時肯定中衛發展中心12年投入農企業輔導的努力，面對COVID-19疫情對世界各產業帶來的衝擊，部分產業受到巨大影響，某些產業並未受到波及，但面對後疫情時代，所有產業都需透過創新提升競爭力，因此才會辦理專題座談，希望透過專家學者分享，帶給農企業新刺激和想法。

座談會上半場，首先邀請天下雜誌呂國禎副總主筆分析後疫情時代臺灣產業面臨之趨勢與機會。臺灣由於疫情控制得宜，今年在國際貿易上呈現正成長，展望後疫情時代，臺灣已立於不敗之地，相信2021年會有更好發展。天和鮮物蔡明欽總經理提到，企業應該以「如何讓社會變得更好」為初衷，並以客戶需求為出發點，快速調整步伐，他認為，供給與需求沒有變，改變的是交易模式，因此天和鮮物不斷透過改變找最新出路；7-11關東煮供應商如記食品王文賢執行長，分享如記從家庭工廠轉型為現代食品加工廠的經驗，他表示機會是留給準備好的人，企業應該持之以恆防範未然，因此如記同樣不斷求變，提早佈局，所以才可以不受疫情影響。

座談會下半場，則邀請產官學代表與談，包含農委會科技處王仕賢處長、中衛發展中心朱興華總經理、台大農業經濟系雷立芬主任、天和鮮物蔡明欽總經理、如記食品王文賢執行長、太陽生鮮蔡易成董事長及瓜瓜園邱裕翔總經理，分享「農企業面對疫情帶來的各種通路與消費型態改變」的看法，中衛發展中心朱興華總經理表示，透過創意加值，農企業要從小農前進到企業接續到跨業結盟，運用各種形式的串連將為農企業創造更好價值；台大農經系雷立芬主任認為，在後疫情時代，線上的商業模式將會是未來主流，企業本身應該做到產品提升，面對網路的新型態貿易，企業也要提升與國際接軌的能力；太陽生鮮蔡易成董事長與瓜瓜園邱裕翔總經理，則分享產業因應疫情影響採取的因應調整做法，座談來賓最後也提出各自對農企業如何應用科技協助的看法，精彩內容讓參加觀眾收穫滿滿，有助於農企業面對後疫情時代的發展。