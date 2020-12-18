愛麗生溫馨提醒 三步驟助孕媽咪揮別秋冬憂鬱

台灣亞熱帶的海島型氣候，秋老虎的陰晴不定與氣溫上下，冬天又面臨室內外溫差的適應，一般大眾常因未合適穿搭感冒，對於身體變化的孕媽咪們又特別辛苦；懷孕期間的體內激素變化與分泌物的增加，若未妥善照料，容易造成私密處的悶熱搔癢，常造成孕期中的難堪回憶。

愛麗生婦產科院長－潘俊亨醫師表示，對於孕期孕媽咪可能面臨的各種生理及心裡的窘境，有以下三個步驟給孕媽咪建議，能夠有助於緩解孕期所造成的尷尬及不適。首先「適時補充水分」；懷孕期間因為身體激素影響，皮膚較懷孕前乾燥，皮膚狀況更敏感，適當的補充水分可以確保體內、體外(皮膚)不缺水，最適合補充水份的時機為早上起床、午餐後半小時、睡前、出汗後。

其次需要「經常維持心情的愉快」；懷孕期間，由於生理激素轉變、妊娠反應、擔憂寶寶健康狀況等因素，孕媽咪的情緒較不穩定，而保持心情愉悅有助於緩解孕媽咪煩躁的感覺，建議媽咪們可以藉由與伴侶、好友談天抒發心情、聆聽輕音樂、從事讓身心感到愉悅的休閒活等方式緩解心理壓力。

第三要「慎選材質透氣內著衣物」；建議懷孕女性穿著上可選擇寬鬆剪裁且材質透氣的內著及衣物，應避免穿著過度緊身的衣物，並確保私密處的乾燥及通風、勤換內著，降低因分泌物增加及流汗造成私密的悶濕感。

愛麗生潘俊亨院長指出，孕媽咪最常反應的不外乎：懷孕後時常感到情緒不穩定，私密處容易出汗且分泌物大增，其中還伴隨著令人不快的異味，常造成孕婦身心的煎熬。針對孕媽咪內著穿搭的部份，32年資深內著大廠瑪榭MarCella，推出材質輕薄的無縫系列，材質柔順舒適，襠布更使用PROTIMO抗菌布料，穿著上更安心自在。瑪榭提供孕媽咪28天滿意鑑賞期服務，給孕媽咪體驗100%台灣製造的安心與舒適。