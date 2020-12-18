屢奪指標性設計大獎 十年洗鍊醞蘊設計XYI Design誕生

2020全球受新冠狀病毒疫情的關係，待在家裡時間變多了，打造一個舒適放鬆的居住環境就顯得格外重要了，說起房子建築物是硬件，而幸福室內空間是軟件，讓設計構圖走進我們的生活, 就好像電影中的畫面是每個人所響往的居住空間。然而靠著室內設計師的巧手大改造，好像童話故事仙棒一揮搖手一變的居住環境看了令人嘆為觀止。台灣建築室內設計的軟實力在國際上顯露設計天份的光芒，充滿創意與靈氣的新銳設計師袁筱媛(Eva)，屢屢奪得許多指標性德國Iconic design 設計大獎..等。

袁筱媛(Eva)表示: 話說13年前一個隱藏在巷弄的設計公司，經過十年洗鍊，成功打響名號，現又開設新品牌醞蘊設計XYI Design，設計就像釀酒一樣也是需要時間的沉澱、發酵後才有獨特味道跑出來。蘊字展現涵意一連串構思蘊育出的成果，設計絕不是一種封閉的專業，而是不同生活態度的實踐，更要拉近消費者對室內設計間的距離，而不是單單只是為買房需要的設計﹔而是在生活中都要跟設計有關，讓所有人都可以貼近自己喜好的生活方式，就這樣自然而然孕育出醞蘊設計品牌了，希望設計範疇能帶給消費者在空間視覺上有幸福感的環境，也徹底讓現代人在壓力中完全釋放出來。

醞蘊設計XYI Design不斷要帶給客戶量身訂做的設計外，更要與國際接軌的計畫。紐約跟中國設計交流合作、同時也在南亞與東亞做不同的設計規劃。最重要打造女力幸福設計環境是袁總監的使命，已超過了20多年的經驗累積，從單身貴族到孩子的媽，我們一直在改變不同的身分定位去對應當下的生活，唯一不變的就是設計師這個身分，女性獨有的溫柔細心的特質是空間設計非常加分的一塊，可是很多媽媽們為了要顧家庭不得不犧牲自己的工作。我們很希望打造一個讓有才華的女性可以持續發揮才華的工作場域，讓好的設計可以不分場域，不分年齡，不分國籍的將最好的一面提供給有需要的顧客。

十年磨一劍才能屢屢拿下許多指標性的國際設計大獎，資深傳媒總監GRACE表示:此次負責安排精采節目內容在109年12月20日AM09:55至10:25于東森財經新聞台57頻道「遇見大人物」播出，一個極具實力醞蘊設計XYI Design團隊走出國際成為台灣之光，節目中設計總監袁筱媛(Eva)、資深設計師楊心潔(Vickey)透過影像分享室內空間設計生活美學的作品，讓想要改造居家環境的觀眾如何選擇找到適合您想要室內設計風格的關鍵，打造一個屬於自己溫馨的家。