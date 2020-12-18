在濕冷的台北感受嘉義溫暖的陽光 嘉義在地特產Ｘ神農生活 兩週限定

由嘉義縣政府成立的「嘉義陽光郊遊社」，將南笨港、瑞峰太和及茶山休閒農業區的特產：麻油、麵線、茶及香糖，結合剪黏、茶席與部落分享文化，重新轉譯設計新包裝，並挑選三個休閒農業區的在地好物，進駐神農生活(圓山花博店、誠品生活南西店)，於109年12月18日至110年1月3日合作為期17天的期間限定店，邀請大家跟隨著太陽的軌跡，享受一趟有光的旅行！

運用在地食材，推出暖心暖胃風土菜單

除了販售限定商品，縣府更是與食習合作推出限定餐，有芝麻烘烤淬煉出的清麻油搭配鮮甜雞肉：「笨港清麻油栗子地瓜雞套餐」及「笨港清麻油乾燒雞翅」，白甘蔗熬煮出的天然香糖粉灑上炸湯圓：「茶山香糖薑片湯圓串」，最後搭配上一口清香高山紅茶：「小葉種瑞峰太和紅茶」，以在地風土原始的味道，滿足你的味蕾。

不只是農業，以品牌思維創造農村新價值

嘉義縣長翁章梁表示，成立嘉義陽光郊遊社希望透過品牌整合各層面的農業資源，並融合創新思維賦予農業新的生命。今年以地方特色推出「茶席裡的哲學家-瑞峰太和」、「大地上的工藝師-南笨港」及「山水間的孩子-茶山」系列遊程，希望以一場郊遊時光，帶領民眾體會藏有古老開庄歷史的「南笨港」；高度達一千多公尺，擁有風光秀麗茶園和茶屋的「瑞峰太和」；以及位於阿里山最南端，豐富原始林的「茶山」。

嘉義陽光郊遊社 期間限定店

【時間】2020.12.18(五)-2021.01.03(日)

【地點】神農市場 圓山花博店（台北市中山區玉門街1號）

神農生活 誠品生活南西店（台北市中山區南京西路14號4樓）

限定套餐

【時間】2020.12.18(五)-2021.01.03(日)

【地點】食習 have a seat 誠品生活南西店（台北市中山區南京西路14號4樓）

嘉義陽光郊遊社更多資訊：https://www.chiayicommunity.com/travel/

相關影片：https://youtu.be/cUpJchNyexQ

主辦單位：嘉義縣政府

執行單位：風尚旅行

品牌視覺：無氏製作

品牌合作：神農生活X食習

特別感謝：瑞峰太和休閒農業區、南笨港休閒農業區、茶山休閒農業區