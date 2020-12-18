台中日月千禧酒店喜迎聖誕歐陸套餐、造型甜點別出心裁

台中日月千禧酒店推出一系列精采的聖誕活動，除了有海陸百匯加碼明爐烤雞沙威瑪、頂級歐陸饗宴套餐，還推出造型精巧可愛的甜點，讓節日氣氛升溫。台中日月千禧總經理許瑄芷表示，酒店3樓饗樂全日餐廳12月19日起至12月31日止週二至週五晚餐時段、週六午、晚餐以及週日午餐推出繽紛佳節、海陸雙饗活動，雙人只要2,988元即可享海陸雙饗餐，海味代表是慢煮波士頓活龍蝦(一隻)佐鯷魚白酒奶油醬汁，陸上珍饌則為碳火美國上選肋眼牛排(８oz.)佐紅酒黑牛蒡醬或法國雲朵皇冠橙花豬肋排(800g)佐焦糖蘋果醬二擇一，凡12月19日至12月25日點用海陸雙饗餐，再贈送聖誕老公公糖霜餅乾一個，且19:00定點提供聖誕明爐烤雞沙威瑪，還有聖誕限定熱紅酒感受濃濃的節日氣氛。

自助百匯餐檯12月22日、23日兩天晚餐時段搭配冬至特別端出當歸清燉牛肉爐、古味老甕薑母鴨、梧棲草湳羊肋爐、獅城白胡椒肉骨茶四款古味冬節養氣暖鍋。24樓極炙牛排館12月19日起至12月23日止晚餐時段；12月24日起至12月25日止午、晚餐時段端出的法式聖誕套餐，可依據自己對牛肉肉質、口感的偏好，挑選出最適合自己的主菜，其他主菜選擇還包括紐西蘭國王鮭、西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排以及紐西蘭帶骨小羔羊里肌。

1樓旅覓酒吧即日起至12月31日則獻出四款聖誕造型甜點，其中「聖誕草莓禮物球」讓吃甜點也像拆禮物一般充滿驚喜，每個150元。「聖誕薑餅糖霜餅乾」取薑粉麵糰手工製成薑餅，並用糖霜繪出聖誕樹、雪人、薑餅人等俏皮的圖案，四片99元；單片35元。「聖誕麋鹿麵包」十足吸睛，每個90元。「聖誕布里歐麵包」每個299元。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康