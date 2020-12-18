高市府辦高雄安心宅企業誠信綜合論壇

依財政部統計，全國不動產經紀業銷售額自106年起連年成長，今年國內房市景氣未受COVID-19疫情干擾，高雄市1-8月銷售額更較去年同期增加18.4％，為六都中第二高，由房市交易的熱絡情況可見「居住」議題對市民的重要性。

為了保障市民「居住」的權益與安全，高雄市政府聯手法務部廉政署，辦理一系列「廉潔家．幸福地家—高雄安心宅廉潔宣導活動，針對找地、尋屋、房屋買賣節稅、糾紛處理、住家消防安全、住宅補貼等居住議題，彙集各機關相關業務資訊，編撰「高雄安心宅手冊」，以行政透明及資訊揭露方式提供民眾購屋時的安心指標，協助大家在住居選擇上放心選、安心購，讓「窩」在高雄，「宅」得安心。

公、私部門專家共同為建立安全、安心、安定居住環境提出建言。圖／業者提供

此外，高市府日前在高雄展覽館舉辦「高雄安心宅企業誠信綜合論壇」，邀請專家學者、不動產相關公會團體，與市府各機關共同研討政府和企業如何透過行政透明及誠信治理，提供民眾更安心、更安全的居住選擇。

高雄市副秘書長王啟川指出，市府從多面向建構住宅政策，也積極推動各項便捷服務與行政透明措施，包括建築案件無紙化審查，提升發照效率與透明度；高雄實價共享專區，以視覺化提供本市區域不動產交易訊息等。此次活動，是希望透過公私協力，提升居住安全的公益性，未來市府除持續努力完善基礎建設外，也將透過智慧化管理，落實透明治理，建立一個安全、安心、安定的居住環境。

與會的法務部廉政署副署長陳榮周也提到，我國政府近年積極推動行政透明，也協助企業建立誠信經營守則，高雄市政府本次針對安心住宅議題，為不動產交易各相關行業應主動公開資訊及誠信經營做了良好的示範與溝通，也提供私部門落實社會責任、永續經營一項重要的指標。

當天的論壇邀請到在地的地政士、不動產經紀、代銷、開發商、建築師、都市計畫技師、消防設備師（士）、消防工程器材商公會等業界代表，以及消費者保護團體共同參與，對於公、私部門如何透過跨領域的協調和合作，進而促進不動產交易安全及居住安全進行許多討論與建議。

高雄市政府誠摯歡迎大家移居高雄，有購屋需求或規劃的民眾，可連結高雄市政府政風處網頁下載「高雄安心宅手冊」，期望大家都能實現「安心購屋、幸福成家」的願景。