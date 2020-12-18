毒品防制全國大型研討會高雄登場

高雄率全國之先發表緩起訴多元處遇成果

毒品防制全國大型研討會首次在高雄展覽館正式登場，高雄地方檢察署攜手高雄市政府毒品防制局及市立凱旋醫院於18日共同舉辦「高雄領航2020毒品防制新作為網絡合作研討會暨多元處遇成果發表會」，分享高雄率全國之先首創的緩起訴本土化多元處遇模式，上午由高雄市長陳其邁親自主持開幕儀式。

今天特別邀請前副總統大仁哥親錄反毒宣言影片做為開幕神秘嘉賓，毒防局長林瑩蓉表示，前副總統陳建仁是流行病學及公衛專家，也是在SARS及今年COVID-19扮演抗疫的重要指導者，更具崇高宗教人格，是擔任反毒代言的最佳人選，開幕同時播出陳其邁市長率領的市府團隊、蔡清祥部長率領的司法團隊以及羅秉成政委、醫療體系院長們的反毒宣言，並由高雄市反毒大使戴資穎帶領群體齊聲喊出「反毒雄讚、高雄一百」的反毒宣言影片，為開幕精彩熱場。

法務部蔡清祥部長、最高檢察署江惠民檢察總長親自領軍出席此活動，罕見來自全國各地方檢察長全員到齊，顯見對此次會議的高度重視，行政院專責毒品防制業務的羅秉成政務委員、衛福部諶司長、國防部最高軍事法院北區法服中心金甌院長、法務部調查、矯正體系、醫療體系院長、理事長等各單位代表、海巡署南部宋分署長、關務署蘇關務長、高雄醫師公會、藥師公會四位理事長、高師大吳校長、輔英科大顧校長、林欽榮副市長及市府團隊、全國各地毒防中心代表、民間單位成癮學會、毒品處遇政策研究學會、藥物濫用防治研究學會、社工師等近300人參與盛會。

陳其邁市長(圖中)及各界貴賓代表共襄盛舉。圖/主辦單位提供

陳其邁市長開幕致詞表示，蔡英文總統強調，毒品問題是所有家長最關切的議題，反毒是政府的「第一要務」、「優先中的優先」，高雄市政府在107年成立了全國唯一的毒品防制局，以統整推動全市的毒品防制業務，代表高雄市對毒品防制的最高度重視，也宣示毒品防制是市政要務。

陳其邁進一步指出毒品防制攸關社會安全與國家發展，但關進監獄並非能完全正本清源的解決毒品問題，為促進我國毒品司法處遇的進步，凝聚毒品防制網絡的合作，高雄市早在107年率全國之先，首創推動「本土化多元處遇計畫」，結合地檢署、醫療體系、毒防局的金三角緊密合作，超前部署實施緩起訴多元處遇模式，協助毒品施用者復歸社會，降低再犯，已有具體成效。希望配合毒品危害防制條例第24條修法明年上路，將此經驗推展到全國，在強調以人為本的政策方向及多元處遇模式中，能有更完善的緩起訴處分制度。在高雄市即將跨百光年的重要時刻，今天這場成果發表暨學術研討會充滿前瞻意義，也是高雄市成為毒品防制領航者的重要里程碑。

「高雄領航2020毒品防制新作為網絡合作研討會暨多元處遇成果發表會」獲廣大迴響。圖/主辦單位提供

行政院羅秉成政委則表示，蔡總統於「2020台灣要贏」之反毒政見中，提出「減少供給、需求及危害」之三減新策略，作為新世代反毒策略第二期之目標，行政院今年開創反毒新紀元，推出新世代反毒策略2.0，將於四年內投入150億元經費，以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，斷絕物流、人流及金流，並強化校園藥頭查緝及佐以再犯預防機制，全力達成「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標及預防再犯之目的。並指出高雄地檢署、毒品防制局及凱旋醫院，能在107年就開始緊密合作，以個案復歸社會、預防再犯的目標前進，發展出緩起訴「本土化多元處遇」模式，走在全國最前面，分享如此寶貴經驗成果，具有深遠意義。

法務部蔡清祥部長致詞表示，毒品危害防制條例第24條在去年12月修法通過，賦予緩起訴更多元處遇模式，對施用毒品者緩起訴前應徵詢醫療專業進行評估與分流，除戒癮治療外，也可進行精神、心理治療或其他適當處遇措施，今年8月訂定辦法配合第24條修法在明年一月上路，高雄市於二年前已率先首創司法、醫療及毒防局合作之緩起訴多元處遇金三角模式，非常值得觀摩，期能更完善相關機制的運作，協助個案戒除毒癮、復歸社會，以落實行政院新世代反毒策略2.0的降低再犯政策。

衛福部諶司長表示，為改善藥癮專業服務系統的供給端專業多元性、需求端需求涵蓋性、服務即時性、可近性及便利性不足，中央已推動成立整合性藥癮醫療示範中心，現在配合毒危條例第24條修法訂定毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準，因應毒品施用者不同處遇需求，進入對毒品個案多元處遇開展期，有別於美國RANT指標，高雄市已發展出本土化評估指標，更適宜評估個案身心情況與分流，藉由此次成果發表，分享經驗給全國各地實施緩起訴多元處遇的模式參考，可借鏡此精進作為。

亦進行多項專題研討，羅秉成政委主講「毒品再犯防制新展望」、高檢署刑泰釗檢察長主持「毒駕防制之挑戰與展望」專題、行政院毒防基金委員李志恒教授主持「新興毒品之挑戰與回應」專題、高雄市毒防局長林瑩蓉主持「多元處遇網絡合作新模式」專題，期集思廣益凝聚前瞻之策略方針。