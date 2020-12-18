亞航執行空勤總隊UH-60M黑鷹直升機噴漆作業 首架機提前完工出廠

亞航公司執行空勤總隊UH-60M黑鷹直升機噴漆作業，首架機進度提前並如質完工出廠，獲得空勤總隊高度肯定。18日舉辦的空勤總隊高雄駐地勤務第三大隊第一隊黑鷹機復編典禮，不僅呈現UH-60M新機亮麗面貌，也展現亞航在全機噴塗的專業能力。

亞航公司於民國109年7月獲得內政部空勤總隊UH-60M型直昇機隊委商管理及維修合約，案內需執行6架新構型之黑鷹直昇機全機噴漆，因無相同圖案之前例可依循，亞航噴漆廠同仁致力完善事前整備，詳細研究每張工程圖並克服圖案製作等各項困難及嚴謹作業施工，第1架機於11月初進廠後，原訂45工作天完成之整機噴漆工作，提前至27工作天內如質完成交付空勤總隊。為此，亞航董事長盧天麟特別感謝噴漆廠同仁的辛勞。

亞航公司執行UH-60M黑鷹直升機噴漆作業。圖／亞航提供

亞航公司為台灣、美國、日本、韓國等各國民航局認證合格及 ISO 9001國際品質系統認證MRO飛機維修廠，並積極獲得航太品質管理系統認證(Aerospace Quality ManagementSystem)。亞航公司為因應未來民間飛機彩繪客製化業務發展及整合提升噴漆效率，於 109年 9 月成立亞航噴漆廠。

亞航噴漆廠除台南廠區現有設施外，另於屏東維修廠區擁有一座長48公尺、寬 46公尺、高13.5公尺並具備 16~32℃溫控及 80%濕度控制設備之國內唯一專業噴漆棚廠，可執行軍機C-130及P-3C等大型軍機與現行航空市場使用之主流窄體客機 A320 及 B737 全機噴漆作業。

擁有純熟技術經驗的亞航噴漆廠同仁，執行UH-60M黑鷹直升機噴漆作業，盡心做好勤前的預備。圖／亞航提供

亞航噴漆廠於民用飛機上曾執行包括日、韓、印尼、越南、俄羅斯等國各型飛機全機噴漆(空巴 A320系列、波音B737、MD-82系列、龐巴迪Dash8 系列)，在軍用飛機上包括陸、海、空三軍各型軍機如：AH-1W、TH-67、OH-58D、FK-50、B-1900、C-130、P-3C、E-2K、T-34C、S-2T、500MD，及內政部空勤總隊 King Air 200、350、UH-1H、B234、UH-60M 黑鷹直昇機等型機全機噴塗能量。

亞航噴漆廠噴漆專業人員已具有軍/民全機噴塗純熟技術經驗，為提升噴漆人員工作技能，積極派員參與職訓局乙級鈑噴證照班訓練外，另為了未來業務發展需要及提升競爭力，網羅第 44 屆全國技能競賽金牌、當選國際技能競賽汽車噴漆職類國手，曾派赴國外阿布達比參加汽車塗裝競賽獲優異成績之嚴詩堤技師，及聘用前遠航公司經驗豐富之專業民機噴漆技師加入噴漆廠工作團隊。