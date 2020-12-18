工業區廠商聯合總會與工研院簽MOU 攜手產業鏈高值化轉型

全國七大工商團體的中華民國工業區廠商聯合總會，17日舉行第八屆第十二次理監事聯席會議，由理事長秦嘉鴻主持，會中並與工研院簽署合作備忘錄，未來工研院將鏈結技術及資金等資源，協助全國工業區廠商進行產業鏈高值化轉型，進而提升企業經營實力。

包括行政院副院長沈榮津、工業局副局長楊伯耕、法務部廉政署署長鄭銘謙、勞動部安全衛生署府署長李柏昌、立法委員蘇巧慧、林奕華及桃園市政府工商策進會總幹事陳家濬、工研院執行長王鵬瑜、工業區廠商聯合總會創會理事長黃宗源、前理事長郭福一、洪猶男、第八屆副理事長林慶明、賴博司、許正雲、監事主席翁登福及來自全國的理監事等。

行政院副院長沈榮津致詞。圖／黃全興

秦嘉鴻理事長特別感謝總會三位理事長及北中南聯誼會三位理事長的協助以及理監事團隊的大力支持，讓總會各項會務推動順遂，並獲致相當不錯的成果，並成為政府與廠商重要溝通平台，包括山坡地開發免繳回饋金、工業區立體化容積獎勵、不合時宜法令鬆綁…等，也在理監事們努力奔走下，獲得相關政府部門的重視及善意回應，並主辦總統府元旦升旗、他個人也多次代表參與APEC會議，這一切都要歸功於所有理監事團隊的支持。對於下一屆理監事的改選，秦嘉鴻理事長也特別期許「團結和諧為要」繼續支持總會，並支持由中區所共推的人選－賴博司副理事長，得以順利當選下屆理事長。

沈榮津副院長蒞臨致詞，首先推崇秦嘉鴻理事長所領導的工業區廠商聯合總會，也特別感謝聯合總會支持政府同心協力投入防疫工作。沈副院長接著表示，政府積極推推動半導體先進製程中心、高科技技術研發中心、高階製造中心、綠能發展中心等，預期吸引國際知名外商及本國企業在台灣啟動數兆元投資計畫。其中綠能發展中心的離岸風電，成果也逐漸展現，將可協助本土廠商打入國際大廠供應鏈進軍亞太市場。他也鼓勵在場的企業要跟上國際綠能供應鏈趨勢，配合政府政策「種電」。

在經濟部工業局副局長楊伯耕(中)的見證下，秦嘉鴻理事長(左)與工研院執行長王鵬瑜共同簽署合作備忘錄。圖／黃全興

重頭戲的工業區廠商聯合總會與工研院簽署合作備忘錄，由秦嘉鴻理事長與工研院執行長王鵬瑜代表雙方簽約。王鵬瑜執行長表示，在MOU的架構下，將從盤點核心技術、建立示範與驗證、會員擴散成果等三個行動路徑，達到協助會員廠商切入電動車等新興產業、企業韌性化轉型之智財布局、112年橋接20家導入電動車供應鏈等目標。王鵬瑜執行長說，現在正是台灣「彎道超車」絕佳機會，工研院期待與廠商共同努力攜手產業鏈高值化轉型。