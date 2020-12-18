日益能源協助中國貨櫃打造中台灣最大綠能物流倉

立法院副院長蔡其昌12月17日前往台中港區中國貨櫃公司，出席「中櫃台中港物流倉太陽光電啟用典禮」，該光電系統建置面積約7,000坪，是由全台工程實績超過160MW的「日益能源」所設計規劃及建置，並由「鼎日能源」做整個電站20年的維運管理，是中國貨櫃首個物流倉全數建置太陽光電完工的港區；此次太陽光電系統總容量達到到2,527.08瓩，年減碳量約為為29,431公噸，相當於2,973公頃的造林效益，等同於75.7座臺北大安森林公園每年二氧化碳吸收量，相當於15,301戶一般家庭的年度用電。

日益能源科技建置 「 中櫃台中港進出口倉太陽光電系統 」，並由鼎日能源維運管理，是中國貨櫃首個物流倉全數建置太陽光電完工的港區，也成為台中港區的倉庫屋頂型光電建置模範 。圖／鼎日能源提供

日前國際性組織RE100全球已達265家，除了蘋果、Google、微軟等國際大廠外，台積電成為全球第一家加入RE100的半導體企業；在蘋果公司要求下，也承諾2050年底前，全球據點將全面使用再生能源，引爆太陽能等再生能源商機。為了響應政府推動綠色能源政策的發展，台中港已經成為國際綠色能源的指標性地點，除了離岸風電之外，也積極發展太陽光電。這兩年來，中國貨櫃更大力響應台中港的能源發展政策，持續朝向綠色企業的目標邁進。

日益能源執行長畢婉蘋表示，發展再生能源是志業，可以為台灣盡一份心力，用我們的專業為下一代留下一片乾淨的土地。日益能源的綠電憑證交易平台T-RECs.ai，希望於將再生能源帶到全球企業、社會及個人，畢竟解決氣候變遷問題應該從企業到個人上下串聯一同努力。

日益能源為綠電解決方案的領導品牌，致力於推廣潔淨能源並善盡社會責任，積極參與回饋偏鄉部落公益電廠並推動公民電廠以及用電大戶能源管理的概念，落實屋頂型太陽光電的建置。這次首先在中國貨櫃閒置空間建立了一座示範型地面型太陽光電電廠及在屋頂建置太陽光電電廠作為企業落實使用綠色電力的承諾，並為中國貨櫃帶來自己創能、節能、用能的環保永續之理念。

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