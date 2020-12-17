牛轉新年投資標的小資族新選擇 「不動產債權證劵化」恆富勤資產投顧說給你聽 

說起房地產投資，動輒上千萬，一旦不小心失手，很有可能數十年的努力全都化為烏有，過去投資房地產，最怕遇見資訊的落差，甚至資訊不透明的情況，造成許多投資房屋的詐騙風險，像是假買屋真詐財、或是製作AB約的情況，陽宅換陰宅，靈骨塔詐騙案，還有在投資房地產最怕的就是資金臨時短缺求助民間地下錢莊二胎借款還背上巨額欠款，這些慘痛的遭遇在社會上琳瑯滿目。

恆富勤資產投資顧問執行長陳重生表示:民國89年開始從事房地產業，當時是當房仲，那時候真的很努力地跑，甚至成為「千萬房仲」，後來歷經建商、代銷的工作，後來自己取得有關房產的種種相關證照後自己成立了4間仲介公司，但101年奢侈稅出來後，就毅然決然收掉4家仲介公司，又看到很多老先生、老太太及一些比較弱勢的族群因為走錯一步，喪失一輩子的努力（樹林國凱街阿婆詐騙案），於是我就在想能用自己的人脈及專業知識還有在這房地產市場上的相關經驗怎麼幫助對投資訊息薄弱的人，於是就去烘爐地拜土地公，大家都知道土地公是很多做房仲的、做土地的都會拜的一尊神明，那個時候我就跟土地公講說，我是不是應該用我自己專業去幫助投資迷惘的人，讓他們不會一頭栽進那些陷阱當中而不能自拔。

現在，當前的環境下要獲得投資收益並不易，而且難度越來來越高。因應低利率環境，收益來來源必須分散不同種類與標的，才能有效降低收益不穩定的風險。但是難道沒有能夠創造收益並且嚴格控管風險的投資策略嗎？小資族要存到錢投資買房門檻好像是非常的難，但是恆富勤卻聽見小資族的心聲，提供一個全新的房產投資觀念「不動產債權證劵化」，用最簡單方式讓民眾了解它是怎麼樣的一個過程，就像現在很多人都是使用儲蓄險和定期定額基金方式做小金額投資

『不動產債權證券化』商品。其實在國外不動產投資信託 （REITs）制度行之有年，簡單來說，這是一個不動產證券化的商品，將辦公大樓、商場這些不動產的投資切割成股份。讓一般資金不多的人，也能透過持有股份的方式投資不動產創造收益。

執行長陳重生也表示奶奶一生帶給他的座右銘:「人的一生中有很多的選擇，不是你想不想要做、願不願意做，而是你該不該去做。」也就是在這樣的一念之間，有些人還在原地踏步，有些人找到財富自由的一個機會，也因此改變自己人生的境遇。」