先觀星再點燈 淡水耶誕點燈到禮萊

剛獲選為交通部觀光局「小鎮3.0」的淡水，今年擴大耶誕點燈活動，時間拉長至７２天、浪漫美感加倍。淡水河畔旁、淡水老街週邊都有絕美的耶誕點燈活動，讓淡水人及淡水旅客不用出城、不用人擠人，就能享受到悠閒浪漫的絕美耶誕裝置藝術。12/19當天滬尾藝文休閒園區也配合淡水「一年一度」點燈盛事，將耶誕點燈延伸到禮萊廣場，點亮滬尾系列活動讓民眾享受美好假期，體驗淡水聖誕小鎮獨特風情。當天也是天文界的盛事睽違794年【土木星合】天文盛事，園區也將攜手台北天文協會，將滬榕廣場、中正路一段路燈關閉，讓民眾能一睹難得一見【土木星合】景象。

根據《Phys.org》報導，【土木星合】這種現象雖每20年會發生一次，但罕見的是，這次土星、木星之間的距離，為794年以來的最近距離，在12月16日至25日這段期間，兩顆行星看上去將會比天空中的任何一顆星都要明亮。為了這次天文盛事，滬尾藝文休閒園區聯合台北天文協會，於園區的「滬榕廣場」舉辦觀星活動。考量周一非假日，因此提前於12/19舉辦，現場將會準備專業望遠鏡讓民眾進行觀測，屆時園區也將暫閉廣場燈光與部分路燈，讓民眾可減少光害干擾，看見794年來難得一件【土木星合】景象。

除了觀星活動外，12/19-12/20禮萊廣場也與台北藝術大學共同舉辦【藝樹手作坊】活動，讓學生親自實踐手作藝術，帶領民眾進入藝術的世界，活動有使用白色的顏料在透明壓克力板描繪淡水的景色【浮光壓克力板畫】；以親民容易施作的方式，使用橡皮章等器材印上繽紛的圖樣，讓大小朋友都能享受版畫手繪DIY的樂趣的【聖誕節紀念明信片】；更以土壤為顏料，將土地做為書信共創觀音山群像與輪廓的【如果大地是一封信】，將以熱忱的心共同繪製出當代淡水自然人文精神，活動報名詳情可洽滬尾藝文休閒園區粉絲專頁了解更多訊息。

位於禮萊廣場典藏的光織樹裝置藝術，獲得義大利A’ Design Award 照明設計項目的銀獎及今年剛出爐紐約Competition 國際設計大獎的肯定，在聖誕節來臨前夕，特別與原創團隊合作，以全新的光影設計，讓光織樹成為全台最特別的聖誕造景藝術，並於【土木星合】觀星活動結束後，正式點燈，點亮滬尾藝文休閒園區，透過金屬架構與手工編織而成的光影裝置藝術，對於空間所產生的無限次分割，讓人們心靈放鬆，同時展開無限想象的可能，形成捕捉夢想的織網，成為充滿溫度的耶誕樹裝置。

在點燈活動的同時，新北耶誕市集中大受歡迎的將捷金鬱金香主廚特製好彩頭港式蘿蔔糕、滬尾之星特調聖誕水果熱紅酒也將快閃登場，在寒冷的12月中品嘗溫暖美味的熱紅酒並搭配港式純正好彩頭蘿蔔糕，帶給你最特別的耶誕風味擁有絕美體驗

淡水區今年獲得交通部「台灣經典小鎮」授證，民眾可於早上先搭乘11月最新開通的淡海輕軌藍海線，到各古蹟景點深度旅遊感受人文風情，下午來訪禮萊廣場參與藝樹手作坊活動，等待夜晚來臨到滬榕廣場一睹睽違794年的【土木星合】，最後在點亮滬尾聖誕點燈的活動中，感受光織樹結合編織技藝與led燈光效果的奇幻美好，且品嘗聖誕水果熱紅酒、主廚特製好彩頭港式蘿蔔糕的美好滋味，體驗淡水聖誕小鎮獨特風情，並直接入住將捷金鬱金香酒店，享受美好假期體驗小鎮魅力。

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