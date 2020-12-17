專業觀點 小宅設計漫談

小宅盛行，空間機能性愈來愈重要

近年來房屋每坪單價逐步墊高、家庭少子晚婚的趨勢及單身族群的增加，帶動了房地產消費型態的轉變。兩房及單身宅產品已成為市場主流，也因此小宅的機能化及彈性化也愈來愈重要。換言之，麻雀雖小，但仍希望五臟要俱全! 和群設計源自於將捷集團多元產品線的需求，從「美學機能宅」角度出發，為當下許多小宅空間注入新的靈魂。

兼顧風格和機能，就要善用軟裝傢飾

裝修法規日趨嚴格，固著於牆面的材料的選擇受到限制，充分利用傢飾傢具的佈置是現代新型的設計手法，尤其適合小宅的處理。由於傢具軟件對於人體工學有更細膩的考量，若能仔細挑選便能為居住者創造更舒適的環境，同時兼具未來變動的彈性。不同主題性的「居家佈置」，能為客戶呈現出生活講究而不將就的品味。好的傢俱如同家人，能為生活帶來情趣，將來亦可隨著換屋而輕鬆帶走，這也符合循環經濟的精神。

家電設備日新月異，收納及設備應巧妙布局

在小坪數當道的居家空間中，收納設計舉足輕重，善用空間整合機能，如樑下與挑高空間植入收納、畸零空間利用、垂直櫃體設計、高架地板創造隱形收納、大櫃體或多櫃一體充滿機關的複合功能…等，設計師皆各有巧思，在收納與展示之間尋求一種生活美學的平衡感。顏金仁建築師表示，設計是一段取捨的過程，也是一種對客戶量身訂做的生活提案。

和群室內設計團隊延續滬尾藝文休閒園區的總體室內及景觀環境的設計經驗，對於生活小空間的打造，同樣秉持將捷母公司Fabulous Group的社會責任，Never Stop, For Fabulous Life!