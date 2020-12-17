萊爾富獨家開賣醫護限定「天使藍」口罩　加碼贈30元抵用金

新冠肺炎疫情延燒已近一年，為體恤為民眾的健康站在第一線的醫護人員，萊爾富攜手萊禮生醫共同推出萊潔「天使藍」炫彩醫療口罩，獻給所有前線醫護人員，全台限量4萬盒，其中1萬盒供花東地區醫護人員以團購方式預購，15日起開放預購，受到肯定。

醫護預購「天使藍」口罩 萊爾富加碼贈30元抵用金

萊禮生醫今年已推出15款萊潔玩色炫彩醫療防護口罩，深受消費者喜愛。為考量醫護人員輪班制與人力問題，萊禮生醫提供給萊爾富的萊潔玩色炫彩醫療防護口罩，至今已推出15款，深受消費者喜愛，但考量醫護人員因輪班制與人力問題，15日起推出專屬醫護人員的「天使藍」炫彩醫療口罩，不限時段皆可預購，該色售完後也不再生產，期待特殊色的口罩能象徵醫護人員的驕傲，在辛苦值班時也能多一點色彩與溫暖。

「天使藍」是專屬醫護人員的顏色，為維護醫護人員權益，購買及取貨時都須攜帶有照片且有效醫護人員識別證，民眾若發現門市人員在預購過程中，有未依規定情事，可通知總公司，經查證屬實，萊爾富將贈予把關者Hi Café 大美式咖啡10杯，盼大家成為守護醫護人員的後盾。萊爾富表示，凡預購完成醫護人員即加碼贈送30元抵用金，下次消費時除菸品、代收、代售外，不限品項皆可抵用

醫護人員可攜帶有照片有效醫護相關識別證，至萊爾富預購「天使藍」口罩。圖／萊爾富提供

實名制口罩1月起增量降價 Hi-Life VIP APP及LINE帳號輕鬆取貨

配合中央流行疫情指揮中心措施，超商通路實名制口罩自110年1月4日起將改為每包10片，售價40元（通路運費7元另計），包裝上須標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等資訊，民眾可於12月21日至30日間進行續購或預購。

萊爾富領先各大超商，於Hi-Life VIP 會員APP及萊爾富官方LINE帳號上，推出「防疫大作戰口罩領取入口」平台，民眾可輸入取貨序號且完成認證後領取條碼並出示證件，就能快速領取口罩，無須碰觸公共機台，防疫更安心。

為落實身分驗證，萊爾富提醒醫護人員預購流程，須攜帶有照片有效醫護人員識別證，至全台有藥商許可執照萊爾富門市，確認身份後領取專屬小白單及「醫護人員通行碼」，攜小白單至Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「醫護人員通行碼」後，再輸入「手機號碼」，待手機收到簡訊「驗證碼」進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」完成預購，於110年1月11日後攜帶有照片有效醫護人員識別證及預購小白單，回原購買門市取貨。

專屬醫護人員的萊潔「天使藍」炫彩醫療口罩，於110年1月11日後攜帶有照片有效醫護人員識別證及預購小白單，回原購買門市取貨。圖／萊爾富提供

另外花東地區團購流程，請至萊爾富官網下載「天使藍」口罩團購單，填寫後回傳至 8451@ms1.hilife.com.tw，或洽詢(02)8978-9898轉321施先生，將有專人聯繫說明團購匯款及到貨事宜。