醒吾盃2020品祿飲品立體雕花競賽

2020醒吾盃全國技能競賽於本月12日完美落幕，此次為醒吾盃第12屆之賽事，場地全數於醒吾科技大學新觀餐大樓內舉行。新觀餐大樓由觀餐學院黃寶元院長統籌設計完成，從時尚的外觀到廚藝教室細膩的陳設，都可以感受到黃院長餐飲的超強專業與用心。

本次比賽不單只挑戰選手專業技術及刻苦耐勞的精神、更展現出團體合作之默契，而觀賽者更可以透過新觀餐大樓的專業設計，達到身歷其境的參與感。相信未來對餐飲文化及工作的推動能有更卓越的成效。

此次醒吾盃參與選手共有278人，並有40位評審老師及無數辛苦的工作人員，大家一同讓選手們能盡情地表現。尤其，醒吾科技大學觀餐學院的專業表現，更吸引13間餐飲贊助廠商成為強力後援，讓此次醒吾盃成果更加超越以往、大步躍進，讓產學合一更加緊密貼合。

其中，品祿立體雕花飲品競賽職人組及學生組係由品祿精品咖啡贊助。其秉持著培育飲品專業之精神，協辦並贊助比賽，目的不單只有推廣咖啡，更要將咖啡藝術化、藝術生活化。

品祿精品咖啡的三品精神：品咖啡知識、品咖啡藝術、品咖啡風味。身為醒吾科技大學校友及贊助人陳慶祿表示(現職 品祿精品咖啡 總經理)，對於本次活動能於新觀餐旅大樓內進行感到欣慰不已，表示對在學學子深切寄予厚望，也對於就業亦或喜歡餐飲人士提供競技舞台，希冀達到技術及知識交換、產學交流之良性競爭平台而產生共鳴。

對於教育仍有滿懷熱情的陳慶祿總經理，在贊助的同時也推動著咖啡知識、品味及藝術的理念，提供在學生就業、培養畢業即創業的商業平台。

此次品祿飲品立體雕花賽事成果:

參賽人次：職人組25人、學生組16人

獲獎成績公布

職人組

第一名 黎明技術學院 張登翔

第二名 萬能科技大學 王麗萍

第三名 醒吾科技大學 呂輝翎

學生組

第一名 淡水商工餐飲科 謝艾潔

第二名 永平工商高級中等學校 劉佳穎

第三名 淡水工商餐飲科 黃玉鈞

讓我們一同為得獎選手們喝采，也感謝品祿精品咖啡的育才～

讓咖啡藝術有更多不同的方式呈現，意想無限，暢想未來。

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