臺灣國際學生創意設計大賽 環境永續獎頒獎典禮

由教育部主辦的臺灣國際學生創意設計大賽（TIDSC）已舉辦13年，是全球最大規模的國際學生設計競賽，吸引來自64個國家近900個院校系所參與，總投稿數超過1萬件以上，今（2020）年度賽事於11月底圓滿落幕。電路板環境公益基金會（TPCF）今年首度贊助設立特別獎-「環境永續獎」，吸引來自全世界12個國家，共計2,456件作品投稿，充分展現設計人對於環境議題的高度關注。

來自臺南應用科技大學商品設計系的潘俊宇、鄭芸、楊鎮嘉三位同學共同設計的「RHITA永續循環易裝拆行李箱設計（RHITA Sustainability Suitcase）」，從兩千多件作品中脫穎而出。從材質到組裝、使用方式，顛覆傳統行李箱的使用習慣，完全展現永續的概念。

近年來全球暖化氣候變遷，引發全球各地多項災害，因此TPCF基金會長期關注永續議題，並投入未來永續人才培育工作，除了提供循環經濟專家講座，在11所大專院校推行外，更與TIDSC合作設立「環境永續獎」，以聯合國「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）為主題，讓更多青年學子在發揮創意時，也能導入永續的概念，即使科技不斷的進步，但人類生活也能因為科技的發展，而不再對地球環境造成傷害。

TPCF基金會董事長陳正雄表示，明（2021）年將持續透過大賽推廣循環經濟概念，期望拋磚引玉讓更多人一起關注永續議題。