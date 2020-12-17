晶睿通訊聯手七友科技 雙強推出智慧門禁安防影像解決方案

全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊近年來不斷以多角化策略結盟強化自身安防解決方案。這次聯手同樣成立滿20週年，以堅強的通路實力和高品質深耕門禁系統多年的七友科技，推出全新整合晶睿通訊影像安防與七友科技門禁考勤的智慧門禁安防影像系統，主打一站式購足服務、無縫整合、管理立即上手三大優勢。

過去整合影像監控與門禁系統整合曠日廢時，需仰賴第三方進行整合，往往需投入大量的人力與成本，造成專案在建置初期就產生龐大的負擔。現在透過晶睿通訊與七友科技的智慧門禁安防影像解決方案，除了能快速導入到不同場域外，更大幅提高出入安全性。此方案中七友門禁系統可即時連動晶睿通訊安防攝影機中的人臉辨識功能，能更準確有效管理進出人員。出入口影像記錄書籤功能，能方便管理人員快速追蹤及應變突發狀況。

除此之外，全新智慧門禁安防影像系統能透過晶睿通訊影像管理軟體 VAST 2統一管理，以使用者友善的介面輕鬆設定設備並同步管理影像與門禁系統，大幅簡化以往繁雜的安裝流程與使用體驗。更值得一提的是，藉由晶睿通訊完整的網路攝影機產品線，讓使用者能依據不同場域光線與環境條件，彈性佈屬多元化的攝影機。

七友科技總經理張秉仁表示，影像與門禁結合的智慧安防系統已是市場趨勢，透過與安防領導品牌晶睿通訊的結盟，可將彼此的專長技術統整並且結合通路，並在全球安防系統中展現強大的競爭力。

從前端攝影機、門禁系統到後端影像管理軟體，晶睿通訊提供「一站式購足」服務，近期此系統已成功應用於國防單位及商業大樓等不同場域。

晶睿通訊品牌事業群執行副總經理顧中威指出，非常榮幸能與深耕門禁系統的七友科技合作，藉由他們深厚的通路經驗和產品硬實力強化了晶睿的附加價值。提供完整的解決方案與完善的客戶服務，是我們近年一直努力的方向，近期也剛成立台灣技術客服中心，未來我們也將針對不同應用場景和垂直市場，持續推出更多高整合性的智慧安防解決方案。

更多產品與系統技術諮詢服務，可造訪晶睿通訊官方網站（https://www.vivotek.com/zh-Hant/ ）。